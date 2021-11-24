Гороскоп на 24 листопада: Тільцям варто змінити обстановку, а Левам — уникати конфліктних ситуацій

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день має бути одним із найпродуктивніших. Активність Овнів та їхнє прагнення до командної роботи допоможе досягти поставлених цілей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки та планети допоможуть з будь-якими перешкодами на шляху. Ця середа підходить для спілкування, нових знайомств, зміни обстановки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні варто бути гранично уважними у діловій та любовній сферах. Запасіться планом "Б", щоб бути готовим до непередбачених ситуацій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для проведення часу з близькими людьми. Також ця середа підходить для покупок, зміни іміджу, оновлення гардеробу та зачіски.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день успішно підходить для спілкування з друзями, родичами. У другій половині дня експерти рекомендують уникати суперечок та сварок з оточуючими.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Всесвіт у цей день допоможе тим Дівам, хто виявляє з оточуючими надійність та щирість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні бурхливі події дня можуть вибити Терезів зі звичного графіка. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку бути обачнішими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня експерти рекомендують бути обережнішими у спілкуванні з оточуючими. Сьогодні як ніколи потрібно буде бути більш рішучими у своїх діях у діловій сфері.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нікому не розповідайте про свої плани, навіть найближчим не варто сьогодні довіряти свої секрети. Їхні слова можуть посіяти сумніви та збити вас зі шляху до успіху.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні саме той день, коли прислухатися до власної інтуїції немає сенсу. Та сама ситуація і з порадами оточуючих. Дійте так, як звикли.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зірки та планети наполегливо рекомендують ставитися до грошей уважніше. Також варто утриматись від порожніх обіцянок близьким людям.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалий час для зміцнення здоров’я. Слухайте власну інтуїцію. Також астрологи радять не бути цієї середи на самоті. Краще зібратися із друзями чи родичами компанією. Спілкування принесе набагато більше користі.