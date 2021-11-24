Гороскоп на 24 ноября: Тельцам стоит сменить обстановку, а Львам - избегать конфликтных ситуаций
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Астрологический прогноз на эту среду
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Этот день должен быть одним из самых продуктивных. Активность Овнов и их стремление к командной работе поможет достичь поставленных целей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды и планеты помогут с любыми препятствиями на пути. Эта среда хороша для общения, новых знакомств, смены обстановки.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня стоит быть предельно внимательными в деловой и любовной сферах. Запаситесь планом "Б", чтобы быть готовым к непредвиденными ситуациям.
Рак (22 июня — 22 июля)
Благоприятный день для времяпровождения с близкими людьми. Также эта среда подходит для покупок, смены имиджа, обновления гардероба и прически.
Лев (23 июля — 23 августа)
Этот день удачно подходит для общения с друзьями, родственниками. Во второй половине дня эксперты рекомендуют избегать споров и ссор с окружающими.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Вселенная в этот день поможет тем Девам, кто проявляет с окружающими надежность и искренность.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня бурные события дня могут выбить Весов из привычного графика. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть осмотрительнее.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день эксперты рекомендуют быть осторожнее в общении с окружающими. Сегодня как никогда нужно будет быть более решительными в своих действиях в деловой сфере.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Никому не рассказывайте о своих планах, даже самым близким не стоит сегодня доверять свои секреты. Их слова могут посеять сомнения и сбить вас с пути к успеху.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня именно тот день, когда прислушиваться к собственной интуиции не имеет смысла. Та же ситуация и с советами окружающих. Действуйте так, как привыкли.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Звезды и планеты настоятельно рекомендуют относиться к деньгам внимательнее. Также стоит удержаться от пустых обещаний близким людям.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хорошее время для укрепления здоровья. Слушайте собственную интуицию. Также астрологи советуют не быть в эту среду в уединении. Лучше собраться с друзьями или родственниками компанией. Общение принесет намного больше пользы, чем пребывание в одиночестве.
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