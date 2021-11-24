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Гороскоп на 24 ноября: Тельцам стоит сменить обстановку, а Львам - избегать конфликтных ситуаций

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 24 ноября 2021 год
Гороскоп на 24 ноября 2021 год

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день должен быть одним из самых продуктивных. Активность Овнов и их стремление к командной работе поможет достичь поставленных целей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды и планеты помогут с любыми препятствиями на пути. Эта среда хороша для общения, новых знакомств, смены обстановки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня стоит быть предельно внимательными в деловой и любовной сферах. Запаситесь планом "Б", чтобы быть готовым к непредвиденными ситуациям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день для времяпровождения с близкими людьми. Также эта среда подходит для покупок, смены имиджа, обновления гардероба и прически.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день удачно подходит для общения с друзьями, родственниками. Во второй половине дня эксперты рекомендуют избегать споров и ссор с окружающими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вселенная в этот день поможет тем Девам, кто проявляет с окружающими надежность и искренность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня бурные события дня могут выбить Весов из привычного графика. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть осмотрительнее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день эксперты рекомендуют быть осторожнее в общении с окружающими. Сегодня как никогда нужно будет быть более решительными в своих действиях в деловой сфере.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Никому не рассказывайте о своих планах, даже самым близким не стоит сегодня доверять свои секреты. Их слова могут посеять сомнения и сбить вас с пути к успеху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня именно тот день, когда прислушиваться к собственной интуиции не имеет смысла. Та же ситуация и с советами окружающих. Действуйте так, как привыкли.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды и планеты настоятельно рекомендуют относиться к деньгам внимательнее. Также стоит удержаться от пустых обещаний близким людям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хорошее время для укрепления здоровья. Слушайте собственную интуицию. Также астрологи советуют не быть в эту среду в уединении. Лучше собраться с друзьями или родственниками компанией. Общение принесет намного больше пользы, чем пребывание в одиночестве.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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