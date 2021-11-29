Гороскоп на 29 листопада: Риб чекають приємні новини, а Близнюків насичений робочий день

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні краще не приймати поспішних рішень: кожен ваш рух має бути ретельно обдуманий. Поговоріть зі старшими родичами, вони зможуть підказати, що вам робити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чи не нервуйте, краще присвятіть цей день відпочинку. І помилок не наробите, і розслабтеся.

Близнюки (22 травня — 21 червня )

Сьогодні на вас чекає по-справжньому робочий день. Про себе нагадають усі справи, які ви відклали минулого тижня. Не мучите себе, якщо бачите, що не справляєтеся — зверніться за допомогою до колег.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не завантажуйте себе роботою та постарайтеся перекласти частину справ на колег, інакше ви можете "заробити" професійне вигоряння.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день найкраще провести за домашніми турботами. Якщо ви давно хотіли зробити перестановку вдома, сьогодні саме час.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не поспішайте ділитися планами та не видавайте подробиць особистого життя сьогодні. Ваш успіх уже давно комусь стоїть поперек горла.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

На вас чекає досить важкий день, але не варто переживати — ви з усім впораєтеся. На честь своєї "перемоги" можете влаштувати веселі посиденьки з друзями.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся стежити за своїми висловлюваннями і не ображайте людей критикою та причіпками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ввечері вдасться покращити стосунки з коханою людиною. Тому приділіть своїй половинці сьогодні більше уваги.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо ви давно замислювалися про зміну роботи — сьогодні той день, коли можна починати це робити. На співбесіді не бійтеся показувати всі свої найкращі сторони.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не перенапружуйтесь на роботі і не вимагайте від себе неможливого. Беріться тільки за роботу, яку ви впевнені, що можете зробити.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекають радісні новини від друзів, так, що готуйтеся відзначати щось грандіозне. Також, не забувайте про свою інтуїцію — вона підкаже вам правильні рішення.