Гороскоп на 29 листопада: Риб чекають приємні новини, а Близнюків насичений робочий день
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні краще не приймати поспішних рішень: кожен ваш рух має бути ретельно обдуманий. Поговоріть зі старшими родичами, вони зможуть підказати, що вам робити.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Чи не нервуйте, краще присвятіть цей день відпочинку. І помилок не наробите, і розслабтеся.
Близнюки (22 травня — 21 червня )
Сьогодні на вас чекає по-справжньому робочий день. Про себе нагадають усі справи, які ви відклали минулого тижня. Не мучите себе, якщо бачите, що не справляєтеся — зверніться за допомогою до колег.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не завантажуйте себе роботою та постарайтеся перекласти частину справ на колег, інакше ви можете "заробити" професійне вигоряння.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогоднішній день найкраще провести за домашніми турботами. Якщо ви давно хотіли зробити перестановку вдома, сьогодні саме час.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Не поспішайте ділитися планами та не видавайте подробиць особистого життя сьогодні. Ваш успіх уже давно комусь стоїть поперек горла.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
На вас чекає досить важкий день, але не варто переживати — ви з усім впораєтеся. На честь своєї "перемоги" можете влаштувати веселі посиденьки з друзями.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Намагайтеся стежити за своїми висловлюваннями і не ображайте людей критикою та причіпками.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ввечері вдасться покращити стосунки з коханою людиною. Тому приділіть своїй половинці сьогодні більше уваги.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Якщо ви давно замислювалися про зміну роботи — сьогодні той день, коли можна починати це робити. На співбесіді не бійтеся показувати всі свої найкращі сторони.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не перенапружуйтесь на роботі і не вимагайте від себе неможливого. Беріться тільки за роботу, яку ви впевнені, що можете зробити.
Риби (20 лютого — 20 березня)
На вас чекають радісні новини від друзів, так, що готуйтеся відзначати щось грандіозне. Також, не забувайте про свою інтуїцію — вона підкаже вам правильні рішення.