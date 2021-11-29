Укр

Гороскоп на 29 ноября: Рыб ждут приятные новости, а Близнецов насыщенный рабочий день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 29 ноября
Гороскоп на 29 ноября

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня лучше не принимать поспешных решений: каждое ваше движение должно быть тщательно обдумано. Пообщайтесь со старшими родственниками, они смогут подсказать, что вам делать. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не нервничайте, лучше посвятите этот день отдыху. И ошибок не наделаете, и расслабитесь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вас ждет по-настоящему рабочий день. О себе напомнят все дела, которые вы отложили на прошлой неделе. Не мучайте себя если видите, что не справляетесь — обратитесь за помощью к коллегам. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Не загружайте себя работой и постарайтесь переложить часть дел на коллег, иначе вы можете "заработать" профессиональное выгорание.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день лучше всего провести за домашними заботами. Если вы давно хотели сделать перестановку дома — сегодня самое время. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не спешите делиться планами и не выдавайте подробностей личной жизни сегодня. Ваш успех уже давно кому-то стоит поперек горла. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вас ждет достаточно тяжелый день, но переживать не стоит — вы со всем справитесь. В честь своей "победы" можете устроить веселые посиделки с друзьями.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь следить за своими высказываниями и не обижайте людей критикой и придирками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодняшним вечером удастся улучшить отношения с любимым человеком. Поэтому уделите своей половинке сегодня больше внимания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы давно задумывались о смене работы — сегодня тот самый день, когда можно начинать это делать. На собеседовании не бойтесь показывать все свои лучшие стороны. 

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не перенапрягайтесь на работе и не требуйте от себя невозможного. Беритесь только за ту работу, которую вы уверенны, что можете сделать. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждут радостные новости от друзей, так, что готовьтесь отмечать что-то грандиозное. Также, не забывайте о своей интуиции — она подскажет вам верные решения. 

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#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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