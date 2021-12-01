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На один знак Зодіаку у рік Чорного Тигра чекає серйозна криза в коханні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Любовний гороскоп 2022 Новина оновлена 01 грудня 2021, 13:07
Любовний гороскоп 2022

Діві потрібно постаратися стримувати свої необґрунтовані напади ревнощів.

Рік Чорного Тигра приготував знакам Зодіаку різні випробування. Деяким доведеться пережити зміни у роботі, іншим — у особистому житті. Астрологи називали один знак Зодіаку, якому 2022-1 рік принесе складнощі у коханні.

Як пише "1001 гороскоп" із серйозними труднощами на особистій ниві ризикують зіткнутися Діви.

Діва у 2022-му році почне дедалі частіше ревнувати свою другу половинку і в чомусь її підозрювати, а цього Дівам саме таки робити ніяк не можна. Цим ви ризикуєте лише зіпсувати собі нерви та ще й насправді ризикуєте дізнатися про свого коханого якусь неприємну правду. Краще приспіть свого внутрішнього слідопита, інакше ваша бурхлива фантазія справді почне підкидати вам "показові факти" зради.

У рік Чорного Тигра доля відчуватиме ваші ніжні почуття на міцність і вам разом із вашою другою половинкою потрібно гідно пережити цей іспит, інакше ви власноруч ризикуєте зруйнувати все те, що так довго створювали.

Раніше "Телеграф" називав знак Зодіаку, який у 2022 році зможе розбагатіти.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Астролог
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