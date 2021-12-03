Сонячне затемнення 4 грудня принесе небезпеку трьом знакам Зодіаку

Відносини з людьми у цих знаків будуть напружені.

У грудні 2021 року сонячне затемнення збігається з молодиком, що зробить цей день особливо сильним енергетично. У цей день завершується коридор затемнень і молодиком закінчується спадний Місяць, що може призвести до занепаду сил і втрати енергії. На думку астрологів, для трьох знаків Зодіаку цей день буде особливо небезпечним: на них чекають конфлікти та різні неприємності.

Телець

Як пише "1001 гороскоп", все, на що Телець буде здатний у день сонячного затемнення 4 грудня — це сварки та конфлікти. Різного роду з’ясування стосунків стоятимуть у вас першим пунктом на порядку денному. Інтересів в інших сферах у вас, прямо скажемо, буде завтра мало, а ось перетворити будь-яку розмову на сварку у вас виходитиме чудово.

Рак

Рак завтра може стати жертвою інтриг, пересудів та пліток. При цьому ви самі можете стати рознощиком недостовірної інформації, навіть не помітивши. Намагайтеся при цьому хоча б не опускатися до відвертих пліток, інакше ризикуєте серйозно зіпсувати стосунки з оточуючими.

Водолій

Водолій завтра ризикує нарватися на неприємності, пхаючи свій ніс, куди не слід. Пам’ятайте, що цікавість занапастила кішку і не вплутуйте в чужі справи, якщо не хочете постраждати морально, а можливо, і фізично.

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