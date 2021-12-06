День Збройних сил України: гарні привітання у картинках та листівках

До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили.

У понеділок, 6 грудня, в Україні відзначається важливе державне свято – День Збройних Сил. Також цього дня свої іменини святкують усі чоловіки, яких назвали Олександрами.

День ЗСУ був заснований у 1993 році постановою Верховної Ради України. Дата обрана не випадково, адже саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон "Про Збройні Сили України".

Цього дня вітання приймають усі, хто пов’язаний зі Збройними силами: служить чи служив у Сухопутних, Військово-Морських чи Повітряних Силах України. А військовослужбовців, що відзначилися, відзначають особливими грамотами, подарунками, подяками та преміями.

"Телеграф" щиро вітає всіх представників ЗСУ і бажає їм міцного здоров’я, сил і терпіння, адже саме від них залежить захист цілісності України та безпека її громадян.

Привітання з днем ЗСУ: картинки та листівки

Нагадаємо, що 25 грудня святкують Різдво Христове, яке випадає на суботу. Тому на українців першого зимового місяця чекають три вихідні поспіль — 25, 26 та 27 грудня.