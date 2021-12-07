Кому пощастить у 2022 році: астрологи назвали 5 найуспішніших знаків Зодіаку

Енергетика 2022-го року сприятиме появі нових лідерів

Астрологи відзначають, що 2022-й рік буде набагато спокійнішим і щасливішим, ніж 2021-й, що минає. Новий рік допоможе представникам одних знаків Зодіаку узаконити свої відносини, а іншим подарує можливість розбагатіти. Крім того, астрологи виділяють п’ять знаків Зодіаку, яким наступного року успіх сприятиме більше, ніж іншим.

Про це пише slovofraza.

Лев

Представники цього знаку Зодіаку стануть одними з найуспішніших людей 2022 року. Найбільше їм пощастить на любовному фронті. Леви стануть ще більш привабливими, що дозволить їм справляти максимально позитивне враження на оточуючих. Також удача буде на їхньому боці й у фінансових справах.

Діва

Обережність та методичність Дів допоможе їм досягти успіхів у всіх сферах життя. Протягом більшої частини року планети-покровителі цього знаку – Меркурій та Сатурн – будуть у сприятливій позиції. Це допоможе Дівам тримати все під контролем, що дозволить представникам цього знаку Зодіаку почуватися максимально комфортно. Усі проблеми наступного року поступово вирішуватимуться.

Терези

Для представників цього знака 2022 рік буде дуже насиченим. Найбільше позитивних подій відбуватиметься у першій половині року. Навіть у ті моменти, коли Терезам буде здаватися, що щось пішло не так, насправді все складеться найкращим для них чином і згодом вони це усвідомлять. 2022 дозволить Терезам розставити життєві пріоритети і зрозуміти, що їм потрібно для повноцінного відчуття щастя.

Скорпіон

2022 рік дозволить Скорпіонам закінчити все, до чого в них давно не доходили руки, а також досягти тих цілей, яких вони прагнули протягом тривалого часу. Представники цього знака наступного року часто зустрічатимуть людей, які допоможуть їм досягти бажаного. Рік Тигра принесе їм мудрість, щоб вийти переможцем із непростих ситуацій.

Риби

Риби у 2022 році зможуть успішно подолати всі випробування, які для них підготувала доля. Зірки принесуть їм гармонію та умиротворення, а всі починання обов’язково стануть успішними. У Риб будуть моменти, коли здаватиметься, що все валиться з рук, але вони зможуть зібрати волю в кулак і успішно впоратися з усім.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому астрологи пророкують казковий успіх наприкінці 2021-го року.