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Названо пари знаків Зодіаку, які не мають майбутнього

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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З цих союзів нічого хорошого не вийде Новина оновлена 08 грудня 2021, 16:29
З цих союзів нічого хорошого не вийде

Стосунки між цими знаками Зодіаку дуже рідко виявляються щасливими.

Напевно, кожна дівчина, починаючи стосунки з хлопцем, заглядала в гороскоп сумісності, щоб перевірити, чи їх знаки Зодіаку поєднуються. На жаль, але буває і так, що як не крути, на який сайт не заходь, а знаки не сумісні.

Однак, якщо в багатьох випадках, в принципі, і може щось скластися, якщо постаратися, то, як передає "Клубер", стосунки цих пар знаків Зодіаку рідко бувають щасливими.

Рак та Водолій

Представникам водної стихії не варто пов’язувати свою долю з повітряним Водолієм. Раки — активні та емоційні, а Водолії навпаки — більш стримані та спокійні. Вони розуміють, що відчувають Раки, але що робити з цими емоціями — не знають.

Скорпіон та Лев

Головною проблемою цих знаків Зодіаку є їх схожість. Вони практично близнюки, але замість того, щоб розуміти один одного з пів слова, Скорпіони та Леви займають протилежні сторони та починають змагатися. І, звичайно, поступатися ніхто не хоче.

Риби та Водолій

Така ж ситуація, як і з Раками. Водолії не зможуть зрозуміти та прийняти емоційний стан Риб. Представникам водного знака краще пошукати собі супутника, який буде готовий їх завжди вислухати та підтримати. Водолії занадто мінливі для цього.

Раніше "Телеграф" писав, представниці яких знаків Зодіаку у 2022 році приміряють весільну сукню та отримають новий статус — заміжньої дами.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Любовний гороскоп #Гороскоп сумісності
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