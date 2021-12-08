Названо пари знаків Зодіаку, які не мають майбутнього

Стосунки між цими знаками Зодіаку дуже рідко виявляються щасливими.

Напевно, кожна дівчина, починаючи стосунки з хлопцем, заглядала в гороскоп сумісності, щоб перевірити, чи їх знаки Зодіаку поєднуються. На жаль, але буває і так, що як не крути, на який сайт не заходь, а знаки не сумісні.

Однак, якщо в багатьох випадках, в принципі, і може щось скластися, якщо постаратися, то, як передає "Клубер", стосунки цих пар знаків Зодіаку рідко бувають щасливими.

Рак та Водолій

Представникам водної стихії не варто пов’язувати свою долю з повітряним Водолієм. Раки — активні та емоційні, а Водолії навпаки — більш стримані та спокійні. Вони розуміють, що відчувають Раки, але що робити з цими емоціями — не знають.

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Скорпіон та Лев

Головною проблемою цих знаків Зодіаку є їх схожість. Вони практично близнюки, але замість того, щоб розуміти один одного з пів слова, Скорпіони та Леви займають протилежні сторони та починають змагатися. І, звичайно, поступатися ніхто не хоче.

Риби та Водолій

Така ж ситуація, як і з Раками. Водолії не зможуть зрозуміти та прийняти емоційний стан Риб. Представникам водного знака краще пошукати собі супутника, який буде готовий їх завжди вислухати та підтримати. Водолії занадто мінливі для цього.

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