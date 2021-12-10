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Астролог розповіла, що обов’язково потрібно зробити до Нового року: 3 важливі кроки

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Експерт з фен-шую порадила, як очиститися від негативу Новина оновлена 10 грудня 2021, 13:41
Експерт з фен-шую порадила, як очиститися від негативу

Для ритуалів потрібно запастися сіллю

До нового календарного року залишається менше місяця і виникає питання, що встигнути зробити, щоб підготуватися до приходу нових енергій. Нагадаємо, що згідно з китайським гороскопом, 2022 рік пройде під покровительством Чорного Водяного Тигра.

Для того, щоб рік був вдалим у всіх сферах життя, недостатньо позбутися непотрібних речей у своєму просторі. Корисне не тільки очищення енергетичне, ментальне, а й фізичне.

Астролог та експерт з фен-шую Ангеліна Русіна в Інстаграмі рекомендує зробити це зі звичайною кухонною або морською сіллю.

Як позбутися негативної енергії року, що минає

  1. Душ із сіллю. Повністю натріть тіло сіллю, але не втирайте сильно, а робіть це ніжно, легко. Після цього встаньте під душ і змийте сіль водою, подумки звертаючись до води з проханням змити з вас все погане, всі хвороби, переживання, після сварок і конфліктів. Можна при цьому запалити свічку та пахощі.
  2. Вимітання негативу. Перед прибиранням у будинку, щоб простір очистився не тільки фізично, а й енергетично, можна покласти по жменьці солі в кожний кут квартири, а потім вимести з іншим сміттям із квартири.
  3. Сіль в узголівʼя ліжка. Якщо ви працюєте з великою кількістю людей, відчуваєте інформаційне навантаження, думки здолали, поставте в узголівʼя ліжка сіль у посуді з натуральних матеріалів. Через час, коли сіль потемніє, її потрібно замінити на нову.

Раніше ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі, щоб зустріти рік Чорного Тигра у всеозброєнні, від яких нарядів варто відмовитися при виборі образу на святкування Нового року, а також, що заборонено робити за новорічним столом, щоб не відлякати удачу.

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#Гороскоп #Астрологія
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