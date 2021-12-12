Рус

На ці три знаки Зодіаку чекають доленосні зміни в рік Чорного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Козерогів, Овнів та Раків чекає насичений рік Новина оновлена 12 грудня 2021, 17:59
Козерогів, Овнів та Раків чекає насичений рік

2022 рік – це рік змін у всіх сферах життя у представників цих знаків Зодіаку.

Рік Білого Металевого Бика вже наближається до свого завершення, а Чорний Водяний Тигр, який буде покровителем 2022 року, вже готується нести зміни у життя кожного. Якщо одним знакам Зодіаку астрологи прогнозують фінансовий успіх, то життя цих трьох знаків зміниться кардинально.

Джерело: astromeridian.ru

Козеріг

Для представників цього знака 2022 може стати доленосним у плані особистого життя. Новий рік принесе вам багато яскравих зустрічей та розваг. Також можливо, що у 2022 році Козероги стануть батьками. Не виключено, що вам доведеться багато економити та обмежувати себе, але в результаті рік буде дуже хорошим.

Овен

У 2022 році на Овнів чекають великі зміни у фінансовій сфері. У новому році представники знака зможуть збагатитися та отримати нову високу посаду на роботі, значно піднявшись кар’єрними сходами. Багато Овнів знайдуть у собі сили розпочати власну справу, яка приноситиме великі доходи.

Рак

У 2022-му році на вас чекатимуть зміни, які торкнуться дружніх та партнерських відносин. Один з ваших близьких друзів може змінити свій "статус" на вашого чоловіка/дружину. Також не виключено укладання контрактів із закордонними діловими партнерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому астрологи пророкують казковий успіх наприкінці 2021-го року.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологічний гороскоп
Олександр Гогілашвілі
Україна
"Дуже х**во, що начальство не впізнаєш, б**ь": Гогілашвілі вже не вперше "бикує" на поліцію (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
"Дуже х**во, що начальство не впізнаєш, б**ь": Гогілашвілі вже не вперше "бикує" на поліцію (відео)
Дата публікації
Категорія
Гогілашвілі отримав орден ще восени 2020-го
Гогілашвілі — орденоносець: за що Зеленський нагородив заступника голови МВС, який потрапив у скандал
Дата публікації
Категорія
Василь Ломаченко
Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у ринзі з прапором, але не України (фото)
Дата публікації
Категорія
Зеленський розкритикував поведінку Гогілашвілі
Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Вітольд Фокін
Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську