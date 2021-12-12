На ці три знаки Зодіаку чекають доленосні зміни в рік Чорного Тигра

2022 рік – це рік змін у всіх сферах життя у представників цих знаків Зодіаку.

Рік Білого Металевого Бика вже наближається до свого завершення, а Чорний Водяний Тигр, який буде покровителем 2022 року, вже готується нести зміни у життя кожного. Якщо одним знакам Зодіаку астрологи прогнозують фінансовий успіх, то життя цих трьох знаків зміниться кардинально.

Джерело: astromeridian.ru

Козеріг

Для представників цього знака 2022 може стати доленосним у плані особистого життя. Новий рік принесе вам багато яскравих зустрічей та розваг. Також можливо, що у 2022 році Козероги стануть батьками. Не виключено, що вам доведеться багато економити та обмежувати себе, але в результаті рік буде дуже хорошим.

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Овен

У 2022 році на Овнів чекають великі зміни у фінансовій сфері. У новому році представники знака зможуть збагатитися та отримати нову високу посаду на роботі, значно піднявшись кар’єрними сходами. Багато Овнів знайдуть у собі сили розпочати власну справу, яка приноситиме великі доходи.

Рак

У 2022-му році на вас чекатимуть зміни, які торкнуться дружніх та партнерських відносин. Один з ваших близьких друзів може змінити свій "статус" на вашого чоловіка/дружину. Також не виключено укладання контрактів із закордонними діловими партнерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому астрологи пророкують казковий успіх наприкінці 2021-го року.