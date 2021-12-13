Не переносять один одного на дух: які знаки Зодіаку постійно сваряться між собою

Цим парам знаків зодіаку краще триматися подалі один від одного.

З кожною людиною можна домовитися, і до кожного можна знайти свій підхід — і до самозакоханих людей, і до меркантильних, і навіть помиритися з найуразливішими. Як завжди, однак, є одне "але". Попри різні психологічні хитрощі, цим парам знаків Зодіаку ніяк не дійти до примирення. Вони найчастіше сваряться та конфліктують між собою.

Знаки Зодіаку, які не переносять один одного на дух

Лев та Тілець

Леви люблять перебувати в центрі уваги, що Тільці вважають марнославством. Тому зрозуміти "короля звірів" у прояві та обожнюванні себе, вони не можуть. Щобільше, Тільці вважають це найгіршою людською якістю. Через те, що ці знаки Зодіаку мають різні життєві цінності, вони й не можуть зрозуміти один одного.

Козеріг та Овен

Відносини між цими знаками Зодіаку нагадують двох баранчиків із казки, які не могли поділити маленький місток. І Козероги, і Овни дуже вперті, тож стоятимуть на своєму до останнього. Тільки якщо перші можуть захищати не лише свої інтереси, а і якоїсь групи людей, то Овни – егоїсти, які боротимуться лише за себе.

Рак та Діва

Представники цих Зодіаків – повні протилежності, які не мають нічого спільного. І хоч "протилежності повинні притягуватися", то ця історія не про Дів і Раків. Діви – дорослі, серйозні, практичні та педантичні люди, у Раки – чутливі, мрійливі та вільні від будь-яких рамок. Така непрактичність Раків неймовірно дратує Дів, тому вжитися знаки не можуть.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться у 2022 році.