Астрологи назвали знаки Зодіаку з найгіршим характером

Девіз Овнів та Скорпіонів: помсту потрібно подавати холодною

Деякі знаки Зодіаку не переносять один одного, а деякі не вміють відпускати образи і завжди намагаються відповісти якомога болючіше тим, хто приніс їм біль Овни і Скорпіони можуть робити це не відразу, а чекають деякий час, щоб у найнесподіваніший момент зробити боляче кривднику.

Овен

Овни звикли не думати, а діяти й іноді їм дуже складно впоратися зі своїми емоціями. Коли представники цього знака у хорошому настрої, то своїм ентузіазмом вони заражають усіх оточуючих. Але коли вони не в настрої – краще уникати контактів із цими людьми. Вони кажуть завжди перше, що спадає їм на думку, не замислюючись про те, що це може бути неприємно для інших людей.

Іноді Овни відчувають потребу щось зробити, що допоможе випустити негативні емоції. Вони можуть емоційно розмахувати руками у розмові, вдарити кулаком у стіну або по столу, що дуже лякає оточуючих. Найчастіше їх гнів триває протягом короткого часу, але такі спалахи дуже лякають оточуючих і можуть відштовхнути від Овнів важливих їм людей.

Скорпіон

Скорпіони дуже чутливі люди, вони самовіддані і дуже загадкові особи. Вони добре вміють приховувати свій гнів, але випускають злість у будь-який слушний для цього момент. Представники цього знака дуже ретельно підбирають слова, щоб висловити свої емоції, але роблять вони це не для того, щоб пом’якше висловитися, а для того, щоб зробити кривднику якомога болючіше.

Скорпіони не відразу реагують на образи, вони змушують людей чекати на відповідь і коли збираються з думками, висловлюють все у такій формі, щоб кривдник максимально відчув увесь біль та образу, які зазнали Скорпіони.

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