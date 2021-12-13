Гірші за ворогів: представниці 3 знаків Зодіаку не створені для дружби

Всі люди потребують справжніх друзів

Іноді наші родичі не можуть підтримати нас настільки сильно й у потрібний момент, як це роблять добрі подруги. Однак є такі представниці прекрасної статі, які явно не призначені для дружби з іншими жінками.

Астрологи відзначають, що жінки, які народилися під знаками Овна, Лева та Риб, не вміють дружити. Про це пише Ukr. Media.

Овен

Ці жінки не поспішають приймати чужу думку та дружні поради. Представниці цього знаку дуже вперті і вважають себе правими в будь-якій ситуації. Вони напишуть вам лише тоді, коли буде настрій. Покластися на них здебільшого не можна.

Лев

Ці жінки егоїстичні і не терплять конкуренції. Леви вважають за краще перебувати в дружніх стосунках з тими, які їх постійно вихвалятимуть в очах оточення. Інші не варті їхньої уваги.

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Риби

Попри те, що жінки-Риби люблять багато скаржитися на несправедливе життя, самі терпіти не можуть вислуховувати про проблеми інших. Їм складно бути чесними та відкритими.

Раніше астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку не здатні витримувати одне одного у повсякденному житті.