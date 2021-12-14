Названі пари знаків Зодіаку, які не можуть бути разом

У цих пар знаків Зодіаку рідко виходить створити щасливе спільне майбутнє

Поки хлопці називають гороскопи неправдивими та не вірять у їхню "чарівну" силу, багато дівчат за будь-якої нагоди заглядають у майбутнє завдяки цим передбаченням. Особливо коли йдеться про сумісність зі своїм коханим. Раніше ми вже розповідали про несумісні знаки Зодіаку з Раками, Скорпіонами та Рибами, а сьогодні поговоримо про вогняну стихію.

Портал "Кубер" повідомляє, з якими представниками зодіакального кола не складуться стосунки в Овнів, Львів та Стрільців.

Овен та Рак

Овни аж надто прямолінійні та можуть говорити зовсім необдумані речі, що Рак терпіти не в змозі. Раки дуже емоційні, а постійний страх не отримати підтримку від Овнів, нічого доброго не принесе. Щобільше, надмірна товариськість Раків лише дратуватиме Овнів.

Лев та Овен

Два вогняні знаки Зодіаку, які разом ніяк не будуть підтримувати і "підпалювати" один одного. Конкуренція та змагання — це те, що лежатиме в основі стосунків Львів та Овнів. "Королям звірів" краще пошукати більш спокійного партнера по життю.

Стрілець та Козеріг

Стрілець — це волелюбний знак Зодіаку, що зовсім не подобається вічно все контролюючого Козерога. Представникам цих сузір’їв буде дуже важко зрозуміти та прийняти способи життя один одного, від чого щасливими їхні стосунки не назвеш.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, яким краще триматися якомога далі один від одного – ці пари завжди сваряться та конфліктують.