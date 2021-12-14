Танцюють голими на столах: три знаки Зодіаку, яким краще триматися подалі від алкоголю

Цим знакам зодіаку потрібно краще стежити за тим, скільки вони випивають, а то й не пити.

У всіх 12-ти знаках Зодіаку можна знайти багато різних якостей: одні дуже злопам'ятні, інші мають дуже поганий характер, а є і дуже добрі та мудрі. А також є такий критерій, як алкоголь, який може змінювати характер кожного у найнесподіваніший бік.

Звичайно, є такі люди, які вміють контролювати себе, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, але не ця "трійка гравців". Представникам цих трьох знаків Зодіаку варто триматися якомога далі від "вогняної води" взагалі. Про це повідомляє ютуб-канал HOROSCOPE.

Овен

Овни — трудоголіки. Вони багато працюють і, як наслідок, дуже втомлюються. Тому після важких робочих буднів можуть дозволити собі випити у компанії друзів. Як завжди, існує одне "але": з кожним випитим ковтком Овни втрачають самовладання, що може зрештою позначитися на його здоров’ї.

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Скорпіон

Представники цього знаку просто не вміють пити. Під впливом алкоголю Скорпіони забувають, як правильно поводитися. Своїми діями вони можуть ввести в фарбу всіх інших присутніх, почавши танцювати на столі, роздягаючись, або через них може спалахнути скандал. Загалом, Скорпіони стають просто некерованими.

Стрілець

Стрільці — прекрасні "супутники", але до певного моменту. Коли представникам знака стає "нудно", вони можуть легко розпочати гостру суперечку і почати конфлікт, щоб додати вечірці трохи емоційності. Ви, напевно, здогадуєтеся, чим можуть закінчитися будь-які п’яні розбирання.

Раніше "Телеграф" писав, представників яких знаків Зодіаку можна з упевненістю назвати найвірнішими щодо інших людей — вони не змінять і не зрадять.