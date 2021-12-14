Коли емоції накривають хвилею: знаки Зодіаку, які не вміють приховувати свої почуття

Якщо ви не хочете неприємностей, варто триматися подалі від Раків та Левів

Народжені під тим чи іншим знаком Зодіаку люди володіють певним набором якостей, які не завжди показують їх із кращого боку. Наприклад, Овни і Скорпіони - дуже мстиві особи, а Тельці і Діви - терплячі, але коли їхньому терпінню приходить кінець, то краще ховатися від них подалі. У свою чергу Раки та Леви страшні у гніві і не вміють стримувати емоції.

Рак

Раків вважають одними з найбільш доброзичливих знаків Зодіаку, але це зовсім не означає, що вони закриватимуть очі на всі образи. Раки дуже чутливі і емоційні, а коли вони відчувають якесь почуття, воно поглинає їх цілком і повністю. Образи і гнів не є винятком. Найбільш емоційно Раки реагують на ситуації, коли кривдять їх близьких – будь-хто, хто зачепить важливу для них людину, буде жорстоко покараний.

У той же час, якщо кривдниками є близькі Раків, то представники цього знака змусять їх максимально відчути весь біль. Також Раки є відмінними маніпуляторами та завжди виставляють себе жертвами.

Лев

Леви – дуже демонстративні люди, які не соромляться своїх емоцій та постійно влаштовують сцени. Вони завжди займають оборонну позицію і ніколи не визнають, що можуть бути неправими.

Те, що Леви завжди обороняються, зовсім не означає, що вони не можуть засмучуватися. Навпаки – коли представників цього знака хтось образив, то вони не проґавлять можливості висловити абсолютно все, що думають про цю людину.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку варто вести себе скромніше на новорічному корпоративі та триматися подалі від алкоголю.