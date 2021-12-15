Улюбленці фортуни: яким знакам Зодіаку пощастить у рік Чорного Тигра

Головними везунчиками 2022 року стали Тельці, Леви та Скорпіони.

Напевно, у світі не так багато людей, хто не хоче стати багатим і успішним. Для того, щоб досягти успіху одного гороскопа, звичайно, мало, але якщо потрудитися, та ще й заручившись допомогою зірок, можна досягти грандіозних успіхів. Наприклад фінансовими щасливчиками у 2022 році будуть Овни та Водолії, а ось улюбленцями фортуни стали – Тельці, Леви та Скорпіони.

Джерело: "Клубер"

Знаки Зодіаку, яким пощастить у 2022 році.

Телець

Цей рік стане дуже успішним для тих Тельців, які не лінуватимуться і будуть зосереджені та працьовиті. У пріоритеті представників знаку буде бізнес та кар’єра. При "особливому догляді" бізнес Тельців тільки процвітатиме, приносячи великі доходи. Найбільш сприятливі місяці — червень, серпень та листопад.

Лев

Леви на те і "королі звірів", щоб бути одними з найщасливіших знаків Зодіаку у 2022 році. Найбільш активними та вдалими сферами для цього знака стануть самореалізація та самопрезентація. Завдяки мисленню переможця, Леви зможуть розвинути свою кар’єру та збільшити свої прибутки.

Скорпіон

У представників цього знака Зодіаку з’явиться можливість кардинально змінити своє життя на краще: удача так і ходитиме за ними "по п'ятах". Тим Скорпіонам, котрі давно замислюються над власною справою, можна починати робити перші кроки на шляху до своєї мети. З вересня знак чекає на сприятливий період для інвестицій.

Раніше астрологи розповіли, представників яких знаків Зодіаку чекають приємні зміни у 2022 році.