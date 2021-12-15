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Названі пари знаків Зодіаку, яким не судилося бути разом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стосунки між цими знаками Зодіаку щасливими не назвеш
Стосунки між цими знаками Зодіаку щасливими не назвеш

Цим парам дуже складно побудувати гармонійні стосунки.

"Як ти не крути, але ми не пара" — рядок з пісні, яка чудово описує ситуацію, що складається між цими парами знаків Зодіаку. "Телеграф" вже розповідав, з ким не побудують щасливі стосунки водні знаки Зодіаку, а сьогодні поговоримо про земну стихію.

Портал " Кубер " повідомляє, з якими представниками зодіакального кола не складуться стосунки у Тельців, Дів та Козерогів.

Телець та Стрілець

Стосунки цих знаків Зодіаку більше нагадують мильну оперу. Волелюбний і спонтанний Стрілець і впертий і стабільний Телець навряд чи зможуть порозумітися і подолати різницю, яка присутня в їх світогляді та їх цінностях.

Діва та Рак

Діви — знак дуже критичний, і не лише до себе, а й до інших. Саме це і може призвести до проблем із вразливими Раками. Представники земного знака, найімовірніше, критикуватимуть Раків, що водяний знак не витримає.

Козеріг та Овен

Обидва знаки дуже роботящі і старанні, але педантичність Козерогів дуже дратуватиме Овнів. І навіть ангельське терпіння Козерогів не допоможе витерпіти вогняного Овна та його погляди на життя. Представники цього знаку живуть сьогоденням і завжди готові до пригод, що не до вподоби Козерогам.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, яким краще триматися якомога далі один від одного – ці пари завжди сваряться та конфліктують.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Любовний гороскоп
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