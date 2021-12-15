Названі пари знаків Зодіаку, яким не судилося бути разом

Цим парам дуже складно побудувати гармонійні стосунки.

"Як ти не крути, але ми не пара" — рядок з пісні, яка чудово описує ситуацію, що складається між цими парами знаків Зодіаку. "Телеграф" вже розповідав, з ким не побудують щасливі стосунки водні знаки Зодіаку, а сьогодні поговоримо про земну стихію.

Портал " Кубер " повідомляє, з якими представниками зодіакального кола не складуться стосунки у Тельців, Дів та Козерогів.

Телець та Стрілець

Стосунки цих знаків Зодіаку більше нагадують мильну оперу. Волелюбний і спонтанний Стрілець і впертий і стабільний Телець навряд чи зможуть порозумітися і подолати різницю, яка присутня в їх світогляді та їх цінностях.

Читайте також: Категорія Гороскоп Названі пари знаків Зодіаку, які не можуть бути разом У цих пар знаків Зодіаку рідко виходить створити щасливе спільне майбутнє

Діва та Рак

Діви — знак дуже критичний, і не лише до себе, а й до інших. Саме це і може призвести до проблем із вразливими Раками. Представники земного знака, найімовірніше, критикуватимуть Раків, що водяний знак не витримає.

Козеріг та Овен

Обидва знаки дуже роботящі і старанні, але педантичність Козерогів дуже дратуватиме Овнів. І навіть ангельське терпіння Козерогів не допоможе витерпіти вогняного Овна та його погляди на життя. Представники цього знаку живуть сьогоденням і завжди готові до пригод, що не до вподоби Козерогам.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, яким краще триматися якомога далі один від одного – ці пари завжди сваряться та конфліктують.