Везунчики року: кому із знаків китайського гороскопу Чорний Тигр принесе успіх і успіх

Рік Тигра стане вдалим для цих знаків Зодіаку.

Якщо ви не знайшли свій знак Зодіаку у списку улюбленців фортуни на 2022 рік, не поспішайте засмучуватися. Є ще й східний гороскоп за роками народження. Зазначимо, що за китайським календарем рік Тигра почнеться лише 1 лютого 2022 року.

Кому зі східних знаків зодіаку дуже скоро пощастить

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Ну як це в рік Тигра не везтиме людям, які в нього народилися. Протягом усього 2022 року зірки будуть на боці народжених в рік Тигра. Всі починання будуть увінчані успіхом, доходи зростатимуть, кохана людина буде поруч.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Вогняному Дракону до вподоби вдача Тигра, що не може не лестити господареві 2022 року. Народжених у рік Дракона людей чекають позитивні зміни в житті, а також для них відкриються нові можливості.

Мавпа (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Насичений рік до душі та невгамовній Мавпі. Люди, народжені в рік цієї тварини, також будуть такими активними, як і їхня покровителька. Рік Тигра для Мавп нагадуватиме захопливий серіал, який закінчиться хепі-ендом.

Раніше астрологи розповіли, представників яких знаків Зодіаку чекають приємні зміни у 2022 році.