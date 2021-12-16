Три знаки Зодіаку стануть улюбленцями фортуни в рік Чорного Тигра-2022

Наступний рік буде особливо вдалим для Тельців, Скорпіонів та Левів

Астрологи вважають, що в рік Чорного Водяного Тигра везти буде всім знакам Зодіаку, але серед них вони все ж таки виділили три найщасливіші.

Про це пише "Клубер".

Телець

Зірки обіцяють успіх діловим людям цього знаку. Їхні доходи тільки зростатимуть, а мрії здійснюватимуться.

Скорпіон

Скорпіонам нічні світила також обіцяють прибуток. Вони стануть більш креативними, особисте життя налагодиться. Восени у Скорпіонів буде хороший період для інвестицій.

Лев

Леви будуть притягувати лише найкраще. Зірки обіцяють їм покращення здоров’я, багато можливостей для самореалізації та бізнесу.

Прихід Тигра принесе зміни всьому світу, особливо людям, народженим під цим знаком. Згідно з китайським гороскопом, удача також усміхнеться людям, народженим у рік Дракона та Мавпи. Докладніше — читайте у матеріалі "Телеграфа".