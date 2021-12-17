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Удачливий Дон Жуан: знак Зодіаку, на якого чекають успіхи на любовному фронті в 2022 році

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Леви поринуть у ейфорію любовних пригод у рік Чорного Тигра Новина оновлена 17 грудня 2021, 08:35
Леви поринуть у ейфорію любовних пригод у рік Чорного Тигра

Претендентів на руку та серце Лева буде достатньо

Леви, які входять у топ самих нарцисичних знаків Зодіаку, у рік Чорного Водяного Тигра чекають багато можливостей на любовній ниві.

Згідно з гороскопом на сайті 1001goroskop, одиноким представникам цього знаку пощастить у пошуках другої половинки, оскільки претендентів на їхнє серце буде багато.

Зірки радять Левам бути собою, щоб любов постукала у їхні двері, а також не "закопувати" свою розкутість.

Проте важливо знати, що й у цій сфері будуть деякі складнощі — Леви за своєю натурою є дуже пристрасними та емоційними знаками Зодіаку, тому вони з головою занурюються в ейфорію любовних пригод. Цього варто уникати, щоб вистачало сил та енергії для інших сфер життя.

Нагадаємо, що стосунки між деякими знаками Зодіаку щасливими не назвеш. Кому не судилося бути разом — дізнайтесь у попередньому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Астрологія #Знак зодіаку
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