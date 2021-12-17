Удачливий Дон Жуан: знак Зодіаку, на якого чекають успіхи на любовному фронті в 2022 році

Претендентів на руку та серце Лева буде достатньо

Леви, які входять у топ самих нарцисичних знаків Зодіаку, у рік Чорного Водяного Тигра чекають багато можливостей на любовній ниві.

Згідно з гороскопом на сайті 1001goroskop, одиноким представникам цього знаку пощастить у пошуках другої половинки, оскільки претендентів на їхнє серце буде багато.

Зірки радять Левам бути собою, щоб любов постукала у їхні двері, а також не "закопувати" свою розкутість.

Проте важливо знати, що й у цій сфері будуть деякі складнощі — Леви за своєю натурою є дуже пристрасними та емоційними знаками Зодіаку, тому вони з головою занурюються в ейфорію любовних пригод. Цього варто уникати, щоб вистачало сил та енергії для інших сфер життя.

Нагадаємо, що стосунки між деякими знаками Зодіаку щасливими не назвеш. Кому не судилося бути разом — дізнайтесь у попередньому матеріалі "Телеграфа".