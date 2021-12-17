Міцних стосунків не вийде: знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують своїм партнерам

Деякі знаки не вважають зраду чимось поганим

Зірки прогнозують успіх на любовному фронті самотнім Левам у 2022 році. Щоправда, перед тим, як іти на побачення, представникам цього знака варто дізнатися, хто за гороскопом їхній коханий, адже він може виявитися головним зрадником зодіакального кола.

Овен

Чоловіки Овни – справжні бабії. Лібідо представників цього знаку Зодіаку не дозволяє йому задовольнятися одним партнером. Овни не тільки не віддані, вони також дуже вміло приховують свою невірність.

Рак

Раки дуже емоційні та чутливі люди. У той же час, вони належать до тих людей, які можуть завдати удару в спину. Представники цього знака Зодіаку впевнені: все, що вони роблять, коли їхні партнери не поряд, роблять вірно.

Стрілець

Стрільці є справжніми майстрами зради. Від стосунків із представниками цього знака не варто очікувати романтики, а також довгих та щасливих стосунків. Після приємного вечора з черговим партнером Стрільці просто йдуть – адже на них чекає ще стільки можливостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, жінки яких знаків Зодіаку стануть найкращими дружинами – у їхніх будинках завжди пануватимуть порядок та затишок, а з кухні доноситимуться аромати смачних страв.