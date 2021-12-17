Варто бути обережнішими: три знаки Зодіаку, яких в рік Чорного Тигра року можуть зрадити

Попереджений, значить озброєний — девіз 2022 року для Овнів, Дів та Терезів.

На жаль, але Новий 2022 рік, господарем якого стане Чорний Водяний Тигр, несе з собою не лише успіх та багатство, а й не зовсім приємні речі, такі як біль та зрада. Однак якщо знати про небезпеку заздалегідь, то можна вчасно вжити заходів.

Як повідомляє Теленеделя, до знаків Зодіаку, які у 2022 році можуть пережити зраду, відносяться Терези, Овни та Діви.

Терези

Представникам цього знака варто бути обережними, адже їх можуть обдурити. Але якщо заздалегідь закінчити ті токсичні відносини, в яких ви зараз є, то зради можна буде уникнути.

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Овен

Ваша друга половинка вже сильно втомилася від того, що ви весь час приділяєте своїй роботі та кар’єрі. Через це ваш партнер може почати шукати відносини на стороні в 2022 році. Не варто зараз звинувачувати вашого коханого/кохану в зраді, а просто постарайтеся приділити йому більше уваги.

Діва

Не завжди все йде за планом, і дуже часто все може зруйнуватися в останній момент, тому не треба нервувати, коли щось буде не на вашу думку. Ваше прагнення ідеальності не повинно переноситися на вашого партнера. Саме вимогливість до вашої другої половинки може зруйнувати ваші відносини.

Раніше "Телеграф" писав, що наступний рік буде особливо прихильним людям, народженим під знаками Тельця, Скорпіона та Лева. Більше про кожен зодіакальний знак ви можете дізнатися в нашому матеріалі.