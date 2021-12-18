Що віщують зірки Водолію, Терезам і Близнюкам у 2022 році: прогноз для повітряних знаків Зодіаку

Астролог розповіла, до чого готуватися Водоліям, Терезам і Близнюкам у новому році

У 2022 році, який пройде під символом Чорного Тигра, очікуються зміни у житті знаків Зодіаку стихії повітря. Яким буде майбутній рік для Водоліїв, Близнюків і Терезів, "Телеграф" дізнався у астролога Аріни Артурівни.

Близнюки

Рік буде успішним у плані саморозвитку та реклами. Усі починання практично приречені на успіх. Але не розслабляйтеся, знадобиться чимало зусиль для успішного досягнення цілей. Зверніть увагу на ретельне планування та складання детального бізнес-плану. Власники бізнесу можуть подумати про придбання франшизи, це значно розширить підприємницький функціонал. Такий розклад стане стартовим майданчиком для швидкого підйому кар’єрними сходами. Очікуються помітні зміни у житті, чи то зміна статусу, реєстрація підприємства чи шлюборозлучні процеси. Багато хто цього року зможе обзавестися сім’єю, укласти успішний шлюб і чекати поповнення в сімейному колі. Знайте, що січень-березень не найкращий час для ризикових фінансових операцій, можливі грошові втрати та затримки.

Терези

Очікується багато клопоту щодо бізнесу, роботи та відповідальності. У діловій сфері – поєднання кількох посад, розширення виробничих потужностей, коригування управління кадрами та функціонування департаментів. Є велика можливість тривалих відряджень, які залучать додаткові інвестиції в розвиток компанії. Правильно збудований нетворкінг дозволить уникнути проблем із кадровим складом. Головне завдання – побудова сильної команди, створення оптимальної форми управління, формування місцевого управлінського апарату, здатного вирішувати всі проблеми. Це успішний рік для розширення свого впливу, відкриття нових офісів чи платформ. Якщо ви давно мрієте та шукаєте нове приміщення для роботи, то цього року вам вдасться зняти чи придбати його. Підлеглі, домашній персонал і тварини вас радуватимуть і розмножуватимуться. Цього року не вдасться до стосунків поставитися легковажно та заводити постійні романи, бо наслідки будуть серйозними. Ваші почуття та емоції охолонуть, тож це гарний період для зустрічі серйозного та справжнього кохання. Асцендентним Терезам варто уважно поставитися до свого хобі та замислитися над тим, що це може перерости в серйозну роботу; можливо охолодження відносин із дітьми, або доведеться з ними розлучитися на певний період (наприклад, через навчання за кордоном).

Водолій

Надзвичайно сприятливий рік у створенні міцного фінансового фундаменту. Всі дії, вжиті в цьому напрямку протягом 12 місяців, забезпечать подальше процвітання щонайменше на 2-3 роки. Тому не варто нехтувати будь-якою можливістю посилити свій потенціал, особливо це стосується сфери умовного "будівництва". Іншими словами, у фаворі цього року – люди, які вміють бачити, творити та будувати. Не варто покладатись на удачу й участь оточуючих – все, що потрібно для успіху, бажано брати самому. Не намагайтеся пускати пилюку в очі — це тільки призведе до зайвих непотрібних витрат фінансів і втрати іміджу. Потенційних втрат, що перебувають на межі з банкрутством, можна буде уникнути, йдучи на деякі жертви. Тільки так можна буде знайти дійовий спосіб оптимального інвестування грошей. Комунікативну лінію з підлеглими та бізнес-партнерами слід вибудовувати максимально обережно та відповідально. Інакше є ризик порушити систему цінностей та отримати тотальний крах у веденні своєї справи. Початок року наповнений таємними діями, дивними подіями, фінансовими маніпуляціями та кримінальними ситуаціями. Будьте обережні в плані здоров’я, можливо вам варто поїхати кудись на деякий час і втекти.

Астролог Аріна Артурівна

Додамо, що астролог рекомендує читати прогноз і за знаком асцендента (висхідним знаком), і за знаком Зодіаку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких найгірший характер. Жахлива поведінка цих людей неодноразово призводила до сварок і скандалів.