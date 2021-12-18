Гороскоп на 18 грудня: Ракам варто тримати язик за зубами, а Терезам не варто нервувати і метушитись

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні хороший день для того, щоб приділити час домашнім справам: зайнятися прибиранням, приготуванням та підготовкою до новорічних свят. Ближче до кінця дня на вас чекають приємні новини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні дуже багатьом вашим знайомим доведеться лізти у ваше життя. Зірки радять не звертати на них жодної уваги, ігноруючи усі їхні нападки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо сьогодні у вас виникне бажання змінити своє життя, не дивуйтеся, адже 18 грудня — чудовий день для цього. Але не захоплюйтеся, щоб не втратити те, що у вас є.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні потрібно намагатися тримати язик за зубами, особливо під час спілкування зі своїми родичами. Намагайтеся нікого не критикувати і не лаяти сьогодні.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день принесе вам багато сюрпризів: комусь грошових, а комусь любовних. Так що можете ризикнути та купити лотерейний білет. Якщо нічого не виграєте, значить на вашому боці Купідон.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся сьогодні спокійно сприймати чужу критику на свою адресу і не засмучуйтесь через чиїсь причіпки. Вечір краще присвятити спорту.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

На вас чекає досить напружений день. Готуйтеся до того, що доведеться з’ясовувати стосунки з колегами та начальством. Тримайтеся спокійно і не нервуйте.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогоднішня доба ідеально підходить для налагодження взаємин із родичами. Обов’язково приділіть їм свій час. Вечір можна присвятити своєму улюбленому заняттю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Проведіть цей день під девізом неробства: перегляньте кіно, прийміть гарячу ванну з пінкою, сходіть по магазинах або проведіть день зі своїми друзями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні доведеться забути про відпочинок та розваги — зірки передбачили вам напружений і насичений день. Приймайтеся за роботу без спроб її уникнути — у вас є можливість досягти приголомшливих результатів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні на вас чекає багато цікавих зустрічей та знайомств. Проте зірки попереджають: не варто надто відвертись із новими знайомими, адже перше враження може бути оманливим.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогоднішній день добрий для того, щоб налагодити своє особисте життя. Одиноким Рибам можна оговтатися "на полювання", а у сімейних з’явиться можливість повернути у стосунки романтику.