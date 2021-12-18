Гороскоп на 18 декабря: Ракам стоит держать язык за зубами, а Весам не стоит нервничать и суетиться

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня хороший день для того, чтобы уделить время домашним делам: заняться уборкой, готовкой и подготовкой к новогодним праздникам. Ближе к концу дня вас ждут приятные новости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня очень многим вашим знакомым понадобиться лезть в вашу жизнь. Звезды советуют не обращать на них никакого внимания, игнорируя все их нападки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если сегодня у вас появиться желание изменить свою жизнь, не удивляйтесь, ведь 18 декабря — отличный день для этого. Но сильно не увлекайтесь, чтобы не потерять то, что у вас есть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня нужно стараться держать язык за зубами, особенно во время общения со своими родственниками. Постарайтесь никого не критиковать и не ругать сегодня.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день принесет вам много сюрпризов: кому-то денежных, а кому-то любовных. Так что можете рискнуть и купить лотерейный билет. Если ничего не выиграете, значит на вашей стороне Купидон.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь сегодня спокойно воспринимать чужую критику в свой адрес и не расстраивайтесь из-за чьих-то придирок. Вечер лучше посвятить спорту.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вас ждет достаточно напряженный день. Готовьтесь к тому, что придется выяснять отношения с коллегами и начальством. Держитесь спокойно и не нервничайте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодняшние сутки идеально подходят для налаживания взаимоотношений с родственниками. Обязательно уделите им свое время. Вечер можно посвятить своему любимому занятию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Проведите этот день под девизом безделья: посмотрите кино, примите горячую ванну с пенкой, сходите по магазинам или проведите день со своими друзьями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня придется забыть об отдыхе и развлечениях — звезды предсказали вам напряженный и насыщенный день. Принимайтесь за работу без попыток ее избежать — у вас есть возможность достичь потрясающих результатов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вас ждет много интересных встреч и знакомств. Однако звезды предупреждают: не стоит слишком откровенничать с новыми знакомыми, ведь первое впечатление может быть обманчивым.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день хороший для того, чтобы наладить свою личную жизнь. Одиноким Рыбам можно оправляться "на охоту", а у семейных появится возможность вернуть в отношения романтику.