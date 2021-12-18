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Повернеться колишнє кохання: 3 знаки Зодіаку, на яких чекає зустріч з минулим

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Попередні стосунки можуть нагадати про себе вже цього року Новина оновлена 18 грудня 2021, 09:11
Попередні стосунки можуть нагадати про себе вже цього року

Овни, Близнюки та Раки зможуть зустрітися з колишнім коханням

Доля часто повертає в наше життя ситуації та людей, з якими ми мали справу у минулому. До кінця 2021 року, згідно з прогнозами астрологів, саме людям, народженим під знаком Овна, а також Близнюків і Раку, які найчастіше забувають про вірність своїм коханим, представиться можливість зустріти колишнє кохання і або відновити стосунки, або завершити їх остаточно.

Про це пише "Клубер".

Овен

У Овнів буде можливість розпочати серйозні стосунки з колишнім коханням. Ця людина незабаром може вам написати або зателефонувати, запитавши про ваші справи. З цього все й почнеться, зазначають зірки.

Близнюки

Від карми не втекти. Астрологи попереджають, що люди цього знаку Зодіаку переживатимуть непрості часи, і в цей період доля їх зведе з людиною з минулого, до якої ще залишилися теплі почуття.

Рак

Ракам доведеться битися з примарами свого минулого. Їм важко протистояти своїм почуттям до колишніх коханих. Астрологи радять бути більш спокійними та терплячими, щоб розв'язати емоційні проблеми.

Раніше астрологи назвали найщасливішого в амурному плані знака Зодіаку, якого в рік Чорного Водяного Тигра чекають романтичні пригоди та зустріч із другою половинкою. Претендентів на руку буде дуже багато.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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