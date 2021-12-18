Названі три знаки Зодіаку, для яких рік Чорного Тигра стане доленосним

Для Близнюків, Раків та Терезів 2022 рік може стати дуже значущим.

Новий 2022 несе з собою багато різних можливостей для кожного знака Зодіаку: одним нічні світила пророкують багатство, а іншим сімейне щастя. Астрологи відзначають, що у трьох представників зодіакального кола в році Чорного Тигра найбільш сприятливий період для того, щоб створити сім’ю.

Як повідомляє сайт про кохання "За Любов!", за весільними вбраннями пора вирушати Близнюкам, Ракам та Терезам.

Близнюки

Тим Близнюкам, які вже почали замислюватися над плануванням свого весілля, не варто зупинятися. 2022 — це той період, коли слід вживати активних заходів і швидше визначатися з днем весілля. Найкращими місяцями для укладення шлюбу є березень та червень.

Раки

Навіть якщо ви не плануєте весілля, або ж у вас поки що немає другої половинки, не розслабляйтеся. Чорний Тигр підготував для вас багато сюрпризів у 2022 році, серед яких є весілля та вагітність. Грати весілля представники знаку можуть у будь-який місяць наступного року.

Терези

Терези — щасливчики 2022 року. Який би день для одруження ви не обрали, він буде сприятливим. Тільки не засмучуйте господаря 2022 року, і відіграйте яскраве та красиве весілля. Проте найкращим періодом для одруження є період із квітня по жовтень.

Раніше "Телеграф" писав, що наступний рік буде особливо прихильним людям, народженим під знаками Тельця, Скорпіона та Лева. Більше про кожен зодіакальний знак ви можете дізнатися в нашому матеріалі.