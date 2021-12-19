Яким буде 2022 рік для водних знаків Зодіаку: прогноз для Риб, Скорпіонів і Раків

Астролог розповіла, до чого готуватися Скорпіонам, Рибам і Ракам у новому році

Майбутній Рік Чорного Тигра, який обіцяє успіх трьом знакам Зодіаку, буде наповнений різноманітними подіями в житті людей, народжених під стихією води. Докладніше про прогноз на 2022 рік для Риби, Скорпіону та Раку "Телеграф" дізнався у астролога Аріни Артурівни.

Рак

Рік буде успішним у плані досконалості світогляду та навчальних практик. Великі успіхи чекають на тих, хто зайнятий у гуманітарній сфері або ж заробляє маркетингом, фрілансом, літературою та видавничою справою. Велику роль відіграє оточення, яке вплине на інтелектуальні зрушення. Деякі люди можуть виступити в ролі спонсорів для здійснення певних авторських проєктів. Відносини у першому півріччі пройдуть кризові точки та зіткнення. Бережіть партнера по шлюбу та бізнесу, інакше – скандали, сварки та витрати. Успішний рік для подорожей, виходу на іноземний ринок та переїзду.

Скорпіон

2022 рік сприятливий для людей творчих професій. Все, що пов’язане з івентами, організацією різних соціальних заходів, у тому числі які містять дитячий контент — активно розвиватиметься, приносячи непоганий дохід. Крім того, цей рік буде надзвичайно вдалим безпосередньо і для дітей Скорпіонів – щодо освіти, фізичного та культурного розвитку. І навіть ті, хто не пов’язаний із творчістю жодним чином, обов’язково будуть залучені до цієї сфери, хоча б на рівні хобі. Романтичні стосунки, які пов’язують Скорпіонів з партнером тривалий час, можуть перерости в щось більше – аж до офіційного узаконення. Одинокі мають шанс знайти свою другу половинку. Також це сприятливий рік у тому, щоб завести потомство. На початку року приділіть увагу своєму автомобілю та акуратно поводьтеся за кермом.

Риби

Рік безперервної боротьби за себе. Одного прагнення мало: щоб багато чого досягти, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. Шосте почуття часто може підказати правильний шлях там, де не вистачає інформації, досвіду чи знань. А заразом не варто упускати можливості показати себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить. Щоб досягти багато чого ззовні, доведеться зазирнути глибше у власні думки. Це допоможе зробити великий ривок у другій половині року. Експериментуйте і досягнете мети. Особливо плідним рік буде для представників професій, які потребують постійної комунікації з людьми. Дуже важливо постійно підтримувати себе у формі та правильно розставляти пріоритети в організації робочого процесу. Не потрібно відмовлятися від відряджень, навіть якщо буде дуже складно. Саме поза рамками своєї основної роботи вдасться правильно зарекомендувати себе та покращити свій імідж. Це успішний рік, рік нових можливостей та починань, але доведеться все робити за законом і правилами. Деякі Риби почуватимуться, як ув’язнені.

Астролог Аріна Артурівна

Додамо, що астролог рекомендує читати прогноз і за знаком асцендента (висхідним знаком), і за знаком Зодіаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які не зможуть стати міцною парою. Таким людям навіть не варто намагатися будувати стосунки: кохання приведе до страждань.