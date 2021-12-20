Що чекає на вогняні знаки Зодіаку в 2022 році: прогноз для Лева, Овна та Стрільця

Астролог розповіла, до чого готуватися Овнам, Стрільцям та Левам у новому році

Новий 2022 рік, символом якого стане Тигр, готує приємні сюрпризи для знаків Зодіаку стихії вогню. Про те, що чекає у новому році Овнів, Стрільців та Львів, "Телеграфу" розповіла астролог Аріна Артурівна.

Овен

Наступний рік дозволить розвивати нові таланти. У зв’язку з цим очікуються великі зміни у спілкуванні. З якимись старими приятелями доведеться попрощатися, але з’являться нові знайомі. Початок року буде вдалим для стосунків як особистих, так і у сфері бізнесу. Але намагайтеся бути стриманішими і розважливішими. Влітку чекайте на приплив сил, зростання амбіцій і бажання всесвітнього визнання. Зв’язки, налагоджені наступного року, виявляться дуже корисними і ще довго гратимуть важливу роль. Сміливим та рішучим Овнам рік обов’язково принесе удачу! Усі сюрпризи повсякденності сприймайте благородно і з королівським спокоєм, і тоді вам пощастить. Асцендентних Овнів на початку року чекають зміни на роботі та зміни у своєму соціальному статусі, можливе розлучення та скандали в сім’ї. Приділіть більше часу батькам, подбайте про їх здоров’я. Перше півріччя – не найкращий час для реєстрації відносин та нових підприємств.

Лев

2022 рік оптимально підходить для реалізації давніх ідей, будь то відкладені бізнес-плани або абсолютно нові стартапи. Для заможних Львів рік буде вдалим щодо вкладання інвестицій. Для тих, кому потрібно розплатитися із боргами, час також сприяє. Відмінна перспектива для людей, пов’язаних за родом занять з чужими грошима, податковими службами, спадщиною, виробництвом, кризовими проектами та ситуаціями, банківськими операціями, медициною. Будь-який із цих напрямків, підживлений невеликими грошовими інвестиціями, приречений на успіх! Асцендентні Леви, стежте за своїм здоров’ям у першому півріччі! Можуть бути хворі ситуації, пов’язані з дітьми. На початку року можливий службовий роман. Приділіть увагу своїм підлеглим чи робітничому колективу, де можливі плітки та інтриги.

Стрілець

Вдасться вирішити багато проблем, що накопичувалися роками. Це може бути і вдосконалення житлових умов, і покупка нової нерухомості, і придбання престижного транспортного засобу. А ще ймовірне поповнення у сім’ї. Рік забезпечує позитивний настрій для покупки землі, сировини та інших атрибутів для успішного ведення бізнесу. Також Стрільці можуть розраховувати на фінансову допомогу з боку близьких родичів або батьків. Але користуватися нею потрібно максимально виважено та обережно, щоб не потрапити надалі під прес тиску та тотального контролю. На початку року доведеться віддати всі борги та кредити, можуть бути проблеми з фінансами. Акуратно, не потрапте на аферу шахраїв! Ваші домовленості та спільні фінансові зобов’язання втратять свою силу.

Астролог Аріна Артурівна

Додамо, що астролог рекомендує читати прогноз і за знаком асцендента (висхідним знаком), і за знаком Зодіаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тигр вступить у свої права 1 лютого. Кільком східним знакам Зодіаку майбутній рік обіцяє успіх і везіння.