Китайський гороскоп 2022: п’ять головних трендів на рік Чорного Тигра

Фахівець із фен-шуй виділила головні якості наступного року

Дерево (Тигр) і Вода — два головні елементи 2022 року з точки зору китайського гороскопу. Нагадаємо, що згідно зі східним календарем, білий символ Бика 2021 року зміниться на чорний символ Тигра у 2022-му.

Як пише експерт з фен-шуй Оксана Сахранова в Інстаграмі, у новому році будуть правити п’ять головних трендів, а саме якостей, які будуть вести нас до успішного життя.

Тренд 1. Швидкість та конкуренція

Якщо тренд 2021 року був у покращенні якості та у пошуку суті та методології, то 2022 рік Тигра та Дерева Ян представляє потужний рух уперед у бік нового та непізнаного. Якщо хочете утриматися на роботі та в бізнесі, потрібно виконувати всі завдання та реалізовувати задумане дуже швидко. Якщо ви не зробили — це зробить хтось інший.

Тренд 2. Аналіз та розум.

Аналітика, дата-центри, IT технології, наука, глибина знань — експерт рекомендує впровадити (якщо ви цього ще не зробили) або поставити на перший план. Це підвищить продуктивність Тренда 1.

Тренд 3. Терпіння, якість та мудрість.

Через таку швидкість розвитку подій, кількість вигорянь у 2022 році може зрости багаторазово. Ентузіазм може дуже швидко тухнути від усвідомлення неможливості швидко реагувати на зміни у світі, від стану "вічного запізнення".

У 2022 році переважатиме велика конкуренція

Тому якщо ви маєте відношення до діяльності, пов’язаної з тренуванням терпіння і мудрості або просто маєте такі якості, приходьте швидше на допомогу людям. Уміння сповільнюватися, "квапитися повільно", зберігати уважність, не скотитися в "ширвжиток" і втрату якості через бажання встигнути за кимось — найважливіша якість 2022 року.

Тренд 4. Новизна.

Чим більше ви незвичайні, тим цікавіші суспільству. Але якщо в минулі роки якості цієї незвичайності були не настільки важливими, то тепер у зоряності з’являється глибина (Тренд 2).

Тренд 5. Інтуїція та масштаб.

Найголовніший тренд. Якщо ви в минулому вже здобули знання, які вчать "бачити" та відчувати майбутнє, то найближчі роки, а саме 25 років – ваші.

Будуть потрібні люди зі здатністю мислити стратегічно, масштабно і широко. Але тих, хто може передбачити, бути першими — одиниці. Якщо ви такий, шукайте спосіб проявити себе.

Нагадаємо, що згідно з китайським гороскопом, лише трьом знакам Зодіаку рік Тигра гарантує успіх у 2022 році. Ким виявилися ці щасливчики – дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".