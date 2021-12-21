Які сюрпризи готує 2022 рік земним знакам Зодіаку: прогноз для Діви, Тельця і Козерога

Астролог розповіла, до чого готуватися Тельцям, Дівам і Козерогам у новому році

Рік Чорного Тигра, який буде успішним для трьох знаків Зодіаку, обіцяє бути насиченим для народжених під стихією землі. Докладніше про прогноз на 2022 рік для Тельців, Дів і Козерогів "Телеграфу" розповіла астролог Аріна Артурівна.

Телець

Початок 2022 року не сприяє розслабленню у сфері ділових відносин та бізнесу. У перші місяці всі зусилля слід спрямувати на формування міжфункціональної команди задля досягнення спільної мети. Проте рік дає непогані передумови для створення успішної команди однодумців. У вже наявний і добре згуртований колектив може влитися так звана "свіжа кров" із новими ідеями та проектами. А залучення до робочого процесу нових спонсорів добре вплине на подальший успішний розвиток бізнесу. Але важливо з великою уважністю поставитися до самого процесу нетворкінгу і не набрати в команду зовсім сторонніх людей. Тельців чекає великий підйом у кар’єрі та просуванні. У першому півріччі можливі проблеми з навчанням, у справах, пов’язаних із закордоном та іноземними партнерами, а також невдалі судові процеси.

Діва

Рік несе невдачі, але тільки в тому випадку, якщо відмовлятиметеся від корпоративного спілкування. Успіх безпосередньо залежить від бізнес-партнерів та оточення, які є основним стимулом для просування вперед. Головне завдання – правильна побудова нетворкінгу, оформлення юридичних консультацій та створення оптимальної проектної документації. Здатність дипломатичного спілкування принесе добрі результати у сферах політики, юриспруденції, консалтингу, комерційної та посередницької діяльності. Нові партнерські спілки дозволять успішно реалізувати давно задумані проекти, можете презентувати їх як особистий бізнес-план. На початку року активізуються ваші колишні, тому будьте дуже акуратні, а то ризикуєте зруйнувати справжні стосунки, що вже склалися. Велика ймовірність, що повернетесь до старих хобі, проектів і захоплень. Діти будуть надто активні у першому півріччі, будьте уважнішими. Займіть їх гуртками та заняттями онлайн, мовними курсами.

Козеріг

Очікуються чудові перспективи для людей з творчим хистом і тих, хто зайнятий у фінансовій сфері та в сегменті IT. Успіхи в роботі будуть посилені вдалими мандрівками з великою комунікативною складовою. Спілкування з людьми, оволодіння новими практичними навичками дасть великий поштовх для саморозвитку в різних напрямках, чи то написання книги чи сценарію, чи творчість у стилі хендмейд. Головне при цьому – вдалий тайм-менеджмент, що дозволить встигати скрізь та провертати величезні обсяги роботи. Протягом усього року Козеріг буде своєрідним магнітом для залучення цікавих людей та ідей. Асцендентним Козерогам потрібно бути акуратними в першому півріччі, оскільки можуть бути травми, кризові ситуації та розлади з партнерами за шлюбомі бізнесом. Протягом року фінансова ситуація буде ускладнена, якісь джерела доходів будуть геть урізані.

Астролог Аріна Артурівна

Додамо, що астролог рекомендує читати прогноз і за знаком асцендента (висхідним знаком), і за знаком Зодіаку.

Як писав "Телеграф", символом 2022 року стане Чорний Тигр. Цей смугастий звір буде прихильний до деяких знаків Зодіаку, а декому в новому році слід очікувати доленосних подій.