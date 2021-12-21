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Гороскоп на 21 грудня: Водоліям варто відмовитися від соцмереж, а на Раків чекає додатковий дохід

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 21 грудня
Гороскоп на 21 грудня

Астрологічний прогноз на цей вівторок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зірки радять набратися терпіння — сьогодні на нас чекає метушливий і проблемний день. Намагайтеся не замовчувати проблеми та без вагань звертайтеся за порадою до обізнаних людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні доведеться спілкуватися із неприємними людьми. Намагайтеся не звертати увагу на їхню критику та погляди. Увечері присвятіть час лише собі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогоднішня доба підходить для будь-яких починань. Але постарайтеся скоротити контакти з людьми, які бояться ризикувати та імпровізувати. Вони тільки будуть збивати вас з пантелику, не даючи досягти успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс знайти додаткове джерело доходу – не виключено, що нова справа виявиться прибутковою та цікавою. Уважно вивчайте всі пропозиції, які сьогодні до вас надходять.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні крилатий Купідон буде на вашому боці, тому ситуація на особистому фронті незабаром може змінитися на краще.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні на вас чекає досить важкий день. Постарайтеся налаштуватися на позитивну хвилю і не турбуйтеся через проблеми, що виникають. Будьте впевнені, ви впораєтеся з будь-якими справами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День принесе багато сюрпризів, але на них потрібно заробити. Позбавтеся лінощів і постарайтеся не відходити від своїх планів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони, постарайтеся сумлінно виконувати роботу і не чекайте на підтримку з боку — на жаль, але помічників на горизонті не спостерігається.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви зможете досягти успіху у будь-якій справі. Але постарайтеся бути ініціативнішими та не думайте, що скажуть люди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогоднішній вечір присвятіть спілкуванню з коханою людиною. Постарайтеся бути відкритими та щирими, спілкуючись із близькими – це допоможе покращити стосунки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся сьогодні обійтися без Інтернету і проведіть ден зі своїми друзями наживо. Це допоможе вам перезавантажитись, і ви знайдете розв'язання проблеми, яка не давала вам спокою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні складний, але дуже цікавий день. Успіх супроводжуватиме представників знака, але тільки тим, хто буде активним. Тому постарайтеся позбутися лінощів і апатії.

Теги:
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