"Обережно, мамині синки": астрологи назвали чотири несамостійні знаки Зодіаку

У стосунках із такими чоловіками буде дуже складно

Деякі знаки Зодіаку отримали від астрологів назву "мамині синки". Все тому, що таким чоловікам притаманні інфантильність, нерішучість та певна непристосованість до життя. І якщо вони від цього особливо не страждають, то жінкам у стосунках із такими чоловіками доводиться дуже складно.

Як передає "Клубер", практично в кожному знаку Зодіаку є чоловіки, рішення за яких приймає мама, однак у чотирьох знаків певні риси характеру "маминого синка" простежуються чіткіше.

Рак

Представники Раків чоловічої статі дуже цінують материнську опіку, чистоту та затишок у будинку, смачну їжу та інші комфортні умови для життя, які створює мама. Саме через це вони довго живуть із батьками й не поспішають переїжджати до коханої.

У стосунках із супутницею Рак продовжує консультуватися з мамою мало не з кожного питання. Мало того, Раки можуть дорікати своїй жінці в тому, що вона не робить "не як мама", або говорити, що мама робить все набагато краще. Деякі дівчата після стосунків із представниками цього знаку кажуть, що любов до мами у них перетворюється на психологічну залежність.

Риби

На відміну від Раків сильної залежності від мами у чоловіків-Риб немає, проте представники цього знака дуже нерішучі. Вони постійно чекають, що хтось вирішить їхні проблеми. І якщо це перестає робити мама, то весь тягар відповідальності звалюється на дівчину чи дружину. Не чекайте від чоловіків, народжених під знаком Риб, жодної допомоги у побутових питаннях, все доведеться робити самій.

Водолій

Астрологи кажуть, що чоловіки під знаком Водолія від народження поводяться як маленькі індивідуалісти, а батьки часто цьому потурають. Саме через це з Водоліїв виростають егоїсти й у відносинах така риса характеру дуже шкодить. До того ж, чоловіки-Водолії часто змінюють партнерів, оскільки серйозні стосунки не для них. А надмірна опіка мами в дитячому віці потім дається взнаки в побуті, оскільки складні завдання ставлять їх у глухий кут.

Діва

Чоловіків-Дів називають педантами, проте в негативному значенні цього слова. Вони часто примхливі, всіх критикують і не забувають нагадувати своїм партнерам про їх недоліки. На додаток, Діви можуть спокійно обговорити недоліки дівчини зі своєю мамою навіть у присутності першої.

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