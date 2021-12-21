Китайський гороскоп на рік Чорного Тигра: названо три знаки Зодіаку, яким у новому році буде нелегко

У Тигра не дуже добре складаються відносини з деякими представниками східного гороскопа.

Наближається Новий 2022 з новим покровителем — Чорним Водяним Тигром, який змінить на посаді Білого Металевого Бика. Не слід забувати, що Тигр і Бик — це представники східного чи китайського гороскопа. Це означає, що якщо ви не знайшли свій знак Зодіаку в списку улюбленців фортуни на 2022 рік, то, можливо, ваш рік народження буде більш удачливим.

Проте сьогодні "Телеграф" вирішив поговорити трохи про негатив, а точніше про ті знаки Зодіаку, яких у рік Тигра чекає складний період. Не поспішайте засмучуватися наперед, адже знаючи, що може статися, ви зможете заздалегідь запобігти будь-яким проблемам.

Джерело: astrorok.ru

Бик

Бику на рік Тигра доведеться боротися за своє місце під сонцем. Якийсь захист від покровителя 2022 року буде, але розраховувати потрібно буде лише на свої можливості. У всіх справах, включаючи і амурні, варто бути уважними та обережними. Якщо ви не приборкаєте свої емоції, то можна потрапити в халепу проблем, з якої буде нелегко вибратися. Тому важливо тримати себе в руках та контролювати всі свої дії.

Кролик (Кіт)

Чорний Тигр навчить народжених цього року не жити очікуваннями та ілюзіями. Кроликам у 2022 році потрібно буде продумувати свій кожен крок до дрібниць, щоб ні в чому не розчаруватись і не помилитися. Якщо ви не лінуватиметеся, а активно візьметеся за свої справи, то це призведе не тільки до досягнення своїх цілей, але і до визнання. Головне, щоб усе було під контролем, без бурхливих емоцій та легковажних вчинків.

Змія

У 2022 році Змії ніщо не загрожує у робочій сфері, якщо вчасно виявити професіоналізм та накопичені знання. Проте грошова сфера буде під "прицілом". У рік Тигра варто тримати всі гроші при собі і не перетворюватися на марнотратів. У відносинах із другою половинкою можуть виникнути розбіжності та розпочатися конфлікти. Уникнути це можна, якщо ви підійдете до розв'язання цих проблем лише за допомогою розуму та творчих аспектів.

Нагадаємо, що згідно з китайським гороскопом, лише трьом знакам Зодіаку рік Тигра гарантує успіх у 2022 році. Ким виявилися ці щасливчики – дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".