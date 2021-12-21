Слов’янський гороскоп: кому 2022 рік принесе фінансову удачу та успіх у роботі

Покровитель 2022 року має винагородити деякі знаки за працелюбність та завзятість

За слов’янським гороскопом покровителем 2022 року буде Золоторогий Тур — працелюбна істота. Тому цей рік обіцяє деяким знакам успіх у роботі та щедру винагороду за їхню працю.

Як повідомляє портал Astrorok, успіх у бізнесі та фінансах у 2022 році буде супроводжувати відразу чотирьох знаків.

Жалючий Шершень або Оса

Представниками цього знака є люди, народжені у 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 роках. І саме їм у 2022 році пощастить у фінансових справах та у кар’єрній сфері. На додаток, на шершнів чекає заслужене визнання і винагорода за завзятість у роботі.

Лют або Вовк, що причаївся

До цього знака належать народжені у 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 роках. У 2022 році на представників знака чекає нова хороша робота, проте зірки радять бути обережним у прийнятті важливих рішень та відмовитися від токсичних людей.

Білий Пугач

Пугачі народилися у 1935, 1951, 1967, 1983, 1999 роках. Зірки прогнозують їм неймовірний успіх у науці. Також варто присвятити час проєктам, що вас цікавлять, і не боятися кидати виклики долі.

Шиплячий Вуж

Люди 1936, 1952, 1968, 1984, 2000 років народження народилися під слов’янським знаком Шиплячого Вужа. У 2022 році на них очікує успіх у роботі, який найбільше стане помітним у теплу пору року. Однак, не варто поспішати з прийняттям рішень і дуже потрібно зважувати всі сторони питань, що виникають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують зраду у 2022 році.