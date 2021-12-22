На них не варто розраховувати: знаки Зодіаку, які найчастіше дають фальшиві обіцянки

Обіцянкам Близнюків, Терезів та Водоліїв не варто вірити – вони рідко готові їх виконувати

Дуже часто люди дають обіцянки, які не виконують. Виявляється, що подібна якість залежить від знаку Зодіаку. Так, деякі представники зодіакального кола зовсім не самостійні і просто не можуть нічого робити для свого блага або для оточуючих. Водночас є й ті, хто щиро хоче, щоб усі навколо були щасливі. Щоправда, щось робити для цього вони готові далеко не завжди.

Про це пише "Оракул".

Близнюки

Найбільше у світі Близнюки не люблять виконувати покладені на них зобов’язання. Вони щиро роздають обіцянки, які навіть не мають наміру виконувати. Також для представників цього знаку Зодіаку характерно будувати грандіозні плани, яким не судилося стати реальністю.

Терези

Терези звикли робити все так, щоб усі оточуючі були задоволені. Щоправда, заради цього вони засипають усіх обіцянками, які виконують дуже рідко. Саме за допомогою порожніх обіцянок представники цього знаку Зодіаку дуже вправно керують оточуючими.

Водолій

Водолії дуже надійні і справедливі люди, які іноді можуть поводитися абсолютно непередбачувано. Якщо представник цього знаку Зодіаку розумітиме, що заради виконання обіцянки йому доведеться серйозно попрацювати, він відмовиться від справи і стверджуватиме, що її просто неможливо виконати. Після цього Водолій поводитиметься так, ніби жодних обіцянок ніколи й не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими знаками Зодіаку варто поводитися дуже обережно, інакше вони можуть ображатись на вас до кінця своїх днів.