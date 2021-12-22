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Грошей додасться: на які знаки китайського гороскопу чекає фінансовий успіх

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кому зі знаків китайського гороскопа 2022 принесе гарний дохід
Кому зі знаків китайського гороскопа 2022 принесе гарний дохід

Зірки обіцяють певним знакам налагодити фінансовий потік

За китайським гороскопом 2022 пройде під заступництвом Блакитного Водяного Тигра. Він обіцяє багато сюрпризів для кожного із знаків. Проте є трійка щасливчиків, яким наступний рік принесе фінансовий успіх.

Прогнозом для Бика, Дракона та Собаки поділилася астролог Олена Єгорова.  

Визначте свій знак за китайським гороскопом

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Дізнайтесь свій знак по китайському гороскопу

Бик

Прийдешній 2022 рік обіцяє Бикам серйозно збільшити фінансовий потік. Найкраще це вдасться здійснити, якщо прислухатися до себе і не побоятися реалізувати найсміливіші витівки. Цього року практично всі Ваші проєкти будуть успішними та принесуть бажані результати та дохід.

Дракон

Вигідними сферами для вкладень у 2022 році для Драконів стане нерухомість чи покупка автомобіля. Саме це принесе найбільшу радість. Також Тигр буде допомагати у тому, щоб фінансові потоки працювали на вас, а здоров’я та нервів вистачило на всі задумані справи. Однак, не варто забувати знаходити час на відпочинок та перезавантаження.

Собака

Тема доходу у 2022 році буде дуже важливою для Собак. Думки про те, як збільшити свій дохід з’являтимуться все частіше і навіть увінчаються успіхом. Зірки радять прислухатися до ваших близьких – саме вони вплинуть на збільшення вашого доходу та додадуть позитивних емоцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким знакам китайського гороскопа рік Тигра обіцяє трохи труднощів та випробувань.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астропрогноз
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