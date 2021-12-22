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Чекає пропозиція та весілля: яким знакам слов’янського гороскопу пощастить у коханні у 2022 році

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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За слов’янським гороскопом у 2022 році у коханні пощастить 3 знакам
За слов’янським гороскопом у 2022 році у коханні пощастить 3 знакам

Знайти своє кохання або покращити поточні відносини зможуть одразу три знаки слов’янського гороскопу

Неспішний і розважливий Золоторогий Бик – покровитель 2022 року за слов’янським календарем – обіцяє насичений подіями рік. А на деякі знаки чекає неймовірний успіх у справах любовних.

Прогноз для символів слов'янського гороскопа склав портал Astrorok.

Темний Сох (Лось)

Під цим знаком слов'янського гороскопа народилися у 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 роках. У 2022 році Темним Сохам особливо пощастить у любовних справах. Одинокі представники з легкістю знайдуть кохання, а ті, хто перебувають у стосунках, можуть їх покращити. У всякому разі, покровитель року цьому сприятиме.

Ширяючий Орел

Орли за слов’янським календарем народилися у 1939, 1955, 1971, 1987, 2003 роках. Їм цього року радять з повагою ставитись до думки оточуючих та намагатися контролювати свої емоції. Проте, у стосунках Орлів чекають серйозні зміни у сімейному статусі — не виключено весілля.

Вогнегривий Кінь

Під заступництвом Вогнегривого Коня народилися у 1943, 1959, 1975, 1991, 2007 роках. А наступного року крім неймовірної удачі представників цього знака слов'янського гороскопа чекатиме любов. Особливо у першій половині року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому 2022 рік принесе фінансову удачу та успіх у роботі за слов’янським календарем.

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#Гороскоп #Новий рік #Астропрогноз
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