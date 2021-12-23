Мрії стануть реальністю: які знаки слов’янського гороскопу чекає успіх у 2022 році

У 2022 році лише найзавзятіші і наполегливіші в досягненні цілей люди стануть успішними та багатими.

За східним (китайським) гороскопом 2022 рік пройде під заступництвом Чорного Тигра, а за слов’янським — господарем 2022 року стане сильна і відважна тварина – Золоторогий Тур. Ця тварина не любить шахраїв і поважає працьовитих людей. Саме таким представникам Зодіаку, слов’янський господар року і допомагатиме у новому році.

Прогноз для знаків слов'янського гороскопа склав портал Astrorok

Перлинна Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Для представників цього знака 2022 стане відмінним періодом, коли багато цілей та їх заповітні мрії втіляться в реальність. Будьте впевнені, ви зможете подолати всі неприємності, головне не лінуйтеся та підходьте до роботи відповідально.

Жаба бородатий (1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

У представників цього знаку розпочнеться біла грошова смуга у житті. Вони навчаться економити, надавати аналізу всі свої витрати, і зможуть нагромадити потрібну їм суму. Також у Жаб розпочнеться сприятливий період, щоб розпочати боротьбу зі шкідливими звичками.

Лис, що крадеться (1953, 1969, 1985, 2001, 2017)

Якщо ви звикли ставитися до роботи відповідально, можете не хвилюватися з приводу грошей і свого визнання. Головне, не погоджуйтеся на різні авантюри та махінації, адже Золоторогому Туру таке не до вподоби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому 2022 рік принесе фінансову удачу та успіх у роботі за слов’янським календарем.