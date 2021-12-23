Цим знакам Зодіаку категорично не можна відзначати Новий рік разом

Пари, які не переживуть спільну новорічну ніч

Деяким людям просто не по дорозі, бо вони надто різні. Є знаки Зодіаку, яким важко просто порозумітися, а також такі, які не винесуть один одного в одній кімнаті, тим більше на святкуванні Нового року або Різдва.

Щоб не зіпсувати ні собі, ні іншим свято, варто дослухатися до порад астрологів. Як пише Ukr.Media, лише трьом парам не можна відзначати Новий рік разом.

Овни та Тельці

Садити за одним святковим столом представників цих двох знаків Зодіаку просто не можна. Так, вони можуть безконфліктно контактувати один з одним у житті, але через різні характери, працьовитий Овен і лінивий Телець просто посваряться.

Леви та Діви

Конфлікт неминучий і в цьому випадку. Смиренна Діва є повною протилежністю себелюбного Лева, тому опинившись за новорічним столом на сусідніх місцях, представники цих двох знаків зіпсують свято всім присутнім.

Козероги та Риби

Різний настрій цих знаків Зодіаку призведе до непоправних наслідків. Козероги, які суворі до себе і оточення, і Риби, які часто люблять витати в хмарах, не зможуть перебувати в одній кімнаті.

Додамо, що зірки та планети підготували деяким знакам Зодіаку багато приємних сюрпризів. Кому пощастить наприкінці 2021 року — дивіться в нашому матеріалі.