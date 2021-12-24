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Астролог назвав головних щасливчиків 2022 року: кому пощастить у коханні, а кому – у фінансах

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Для яких знаків Зодіаку 2022 буде успішним Новина оновлена 24 грудня 2021, 08:58
Для яких знаків Зодіаку 2022 буде успішним

Удача буде на боці Овнів, Львів, Стрільців та Риб

Новий 2022 принесе удачу багатьом знакам Зодіаку. Деякі зможуть піднятися кар’єрними сходами, комусь пощастить у любовних справах, а ще хтось зможе багато подорожувати та заряджатися позитивними емоціями.

Про головних везунчиків 2022-го року УНІАН розповів астролог Влад Росс.

Овен

Для представників цього знака Зодіаку 2022 рік стане періодом, коли вони зможуть реалізувати всі амбіції, а також досягти нових вершин у роботі. Якщо Овни вирішать переїхати, створити сім’ю чи купити будинок, всі ці плани вдасться успішно реалізувати.

Риби

Для Риб найуспішнішим буде початок року. Найбільше представникам цього знаку Зодіаку пощастить в особистому житті та фінансових питаннях.

Лев

У 2022 році Леви успішно облаштовуватимуть сімейне гніздечко, а також досягнуть максимальної гармонії у стосунках з другою половинкою. Якщо представники цього знака зроблять ставку на саморозвиток, то їм усе вдасться. Успіх принесуть нові проекти.

Стрілець

Для Стрільців у 2022 році будуть успішними усі поїздки. Якщо ж представники цього знаку Зодіаку вирішать переїхати в іншу країну, рік Чорного Водяного Тигра буде ідеальним періодом для втілення в життя цих планів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам слов’янського гороскопу пощастить у коханні у 2022 році.

Теги:
#Гороскоп #Лев #Овен #Знаки зодіаку #Риби #Стрілець #2022 рік
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