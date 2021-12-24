Рус

Хто збагатиться в рік Чорного Тигра-2022: астролог виділив трійку знаків Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
205
Фінансовий гороскоп на 2022 рік
Фінансовий гороскоп на 2022 рік

Влад Росс розповів, що Рибам, Водоліям та Овнам пощастить більше у фінансовому плані

Пошук нових джерел доходу, інвестиції, вдалі проєкти та контракти – можливості, які не варто втрачати в рік Чорного Водяного Тигра.

Про те, кому зі знаків Зодіаку варто очікувати на успіх на фінансовій ниві, розповів відомий український астролог Влад Росс, пише УНІАН.

Риби

Енергійних представників цього знаку чекають гроші та успіх у кар’єрі. У 2022 році Рибам дуже пощастить у фінансовому плані, особливо щодо інвестицій.

Водолії

Для Водоліїв наступний рік буде непростим. Попри це вони зможуть отримати хороший прибуток на початку та наприкінці року.

Овни

У трійку фінансових везунчиків потрапили Овни. Нічні світила обіцяють людям цього знаку Зодіаку удачу у всіх починаннях. "Те, що ви посієте навесні, дасть плоди восени", — зазначає Влад Росс. Тож розслаблятися не варто.

Раніше астролог розповів, що найбільше в рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Влад Росс
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Інтерв'ю
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Категорія
Фотографії Бубира розповсюджували восени, коли намагалися його знайти
"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)
Дата публікації
Категорія
В Україні показник смертності збільшився вдвічі з минулого року
З появою коронавірусу смертність в Україні зросла вдвічі: що відомо
Дата публікації
Категорія
Говорити по мобільному телефону стало дорожче
Сьогодні в Україні різко подорожчає мобільний зв'язок: по чиїх кишенях вдарять дзвінки
Дата публікації
Категорія
Деякі регіони України накриють хуртовини
Частину України замете снігом: кому не пощастить із погодою на Різдво