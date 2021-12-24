Хто збагатиться в рік Чорного Тигра-2022: астролог виділив трійку знаків Зодіаку

Влад Росс розповів, що Рибам, Водоліям та Овнам пощастить більше у фінансовому плані

Пошук нових джерел доходу, інвестиції, вдалі проєкти та контракти – можливості, які не варто втрачати в рік Чорного Водяного Тигра.

Про те, кому зі знаків Зодіаку варто очікувати на успіх на фінансовій ниві, розповів відомий український астролог Влад Росс, пише УНІАН.

Риби

Енергійних представників цього знаку чекають гроші та успіх у кар’єрі. У 2022 році Рибам дуже пощастить у фінансовому плані, особливо щодо інвестицій.

Водолії

Для Водоліїв наступний рік буде непростим. Попри це вони зможуть отримати хороший прибуток на початку та наприкінці року.

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Овни

У трійку фінансових везунчиків потрапили Овни. Нічні світила обіцяють людям цього знаку Зодіаку удачу у всіх починаннях. "Те, що ви посієте навесні, дасть плоди восени", — зазначає Влад Росс. Тож розслаблятися не варто.

Раніше астролог розповів, що найбільше в рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.