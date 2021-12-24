4 знаки Зодіаку, на яких чекають проблеми у 2022 році
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Зі складнощами наступного року зіткнуться Водолії, Близнюки, Діви та Терези
Відомий український астролог Влад Росс, який раніше назвав фінансових щасливців року Чорного Водяного Тигра, розповів, кому доведеться зіткнутися з неприємностями у 2022 році.
За словами експерта, напасті можуть "звалитися" на плечі чотирьом знакам Зодіаку, передає УНІАН.
Водолії
Як стверджує Влад Росс, представникам даного знаку Зодіаку доведеться багато працювати й зіштовхнутися з загостреннями хронічних захворювань. Не пощастить їм і в особистому житті. Астролог рекомендує в новому році не перенапружуватися і не переживати через дрібниці.
Близнюки
Список "невдах" 2022 року поповнили й Близнюки. В них можуть виникнути конфлікти з начальством, що може позначитися на кар’єрі. Людям цього знаку необхідно бути обережнішими з правоохоронними органами.
Діви
Діви можуть зіткнутися з проблемами у бізнесі. Є ймовірність того, що їхні колеги та партнери виявляться ненадійними.
Терези
Непростим рік буде й у Терезів. Астролог не радить у рік Тигра переїжджати, міняти місце навчання чи роботу. Також представникам цього знаку Зодіаку варто бути уважнішими до свого здоров’я.
Раніше астролог розповів, що найбільше в рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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