4 знаки Зодіаку, на яких чекають проблеми у 2022 році

Зі складнощами наступного року зіткнуться Водолії, Близнюки, Діви та Терези

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше назвав фінансових щасливців року Чорного Водяного Тигра, розповів, кому доведеться зіткнутися з неприємностями у 2022 році.

За словами експерта, напасті можуть "звалитися" на плечі чотирьом знакам Зодіаку, передає УНІАН.

Водолії

Як стверджує Влад Росс, представникам даного знаку Зодіаку доведеться багато працювати й зіштовхнутися з загостреннями хронічних захворювань. Не пощастить їм і в особистому житті. Астролог рекомендує в новому році не перенапружуватися і не переживати через дрібниці.

Близнюки

Список "невдах" 2022 року поповнили й Близнюки. В них можуть виникнути конфлікти з начальством, що може позначитися на кар’єрі. Людям цього знаку необхідно бути обережнішими з правоохоронними органами.

Діви

Діви можуть зіткнутися з проблемами у бізнесі. Є ймовірність того, що їхні колеги та партнери виявляться ненадійними.

Терези

Непростим рік буде й у Терезів. Астролог не радить у рік Тигра переїжджати, міняти місце навчання чи роботу. Також представникам цього знаку Зодіаку варто бути уважнішими до свого здоров’я.

Раніше астролог розповів, що найбільше в рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.