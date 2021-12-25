На які знаки по слов’янському гороскопу чекає удача в коханні у 2022 році

Чотири представники тотему за слов’янським гороскопом зможуть налагодити особисте життя

За слов’янським гороскопом 2022-й стане роком Золоторогого Туру. Оскільки ця тварина любить працьовитих людей, таким представникам тотему сприятиме удача у Новому році. Для інших – цей рік буде успішним у коханні.

Про це повідомляє портал Astrorok.

Темний Соха (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Темний Соха зможе налагодити особисті стосунки у 2022 році. Самотні представники тотему знайдуть пару, а люди, які мають сім’ю, вирішать усі спірні питання.

Згорнутий Їжак (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

2022 для Їжака буде наповнений приємними емоціями. Вони нарешті досягнуть гармонії в особистому житті, щоправда, доведеться навчитися жити сьогоднішнім днем і не озиратися на минуле.

Орел, що літає над землею (1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Особисте життя тотему Орла кардинально зміниться у 2022 році. Існує велика ймовірність, що вони узаконять стосунки. Але з прийняттям доленосних рішень не варто поспішати – краще добре придивитися до коханої чи коханого.

Вогнегривий Кінь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Представники тотему Вогнегривого Коня у 2022 році зустрінуть людину, яка може стати їх супутником життя. Також цей рік буде успішним у кар’єрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам слов’янського гороскопу 2022 принесе удачу в роботі.