На голову цих 5 знаків Зодіаку на початку 2022 року впадуть несподівані потрясіння

Астролог розповіла, які події дуже скоро можуть статися в житті Водолія, Стрільця, Діви, Овна та Тельця

Новий рік Чорного тигра для Овнів, Тельців, Дів, Стрільців і Водоліїв розпочнеться з сюрпризів і змін. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астролога Арини Артурівни.

Овен

Вже на початку року в Овнів з’явиться потенціал для руху вперед із новими відносинами. Стосується це як ділової сфери, так й особистого життя. Зірки рекомендують бути стриманими та розважливими, що допоможе досягти успіху. 2022 буде щасливим для сміливих Овнів.

Телець

Початок 2022 року не обіцяє розслаблення. Можлива напружена ситуація у сфері бізнесу. Відповідно до розташування планет, вам потрібно направити зусилля на створення міжфункціональної команди, що допоможе досягти спільної мети. При вірних діях на вас чекає кар’єрний зліт. Також у першому півріччі можливі труднощі з навчанням, пов’язаними із закордоном й іноземними партнерами завданнями, програші в суді.

Діва

На початку 2022 року можуть з’явитись колишні. Постарайтеся бути завбачливими, інакше ризикуєте зруйнувати стосунки. Зверніть увагу на дітей: ті будуть особливо активні у першому півріччі. Для дітлахів можна підібрати заняття, секції, гуртки та курси.

Стрілець

2022 рік почнеться з того, що доведеться віддати всі борги і кредити. На жаль, можливі проблеми із фінансами. Будьте обережні та не потрапте до лап аферистів.

Водолій

Початок року наповнить життя цих знаків таємними діями та дивними подіями. Крім того, є ймовірність фінансових маніпуляцій і кримінальних справ. Подбайте про своє здоров’я. Не зайвим буде поїхати кудись на якийсь час і сховатися.

Як раніше розповідав "Телеграф", астролог Влад Росс назвав головних щасливців 2022 року. Життя чотирьох знаків Зодіаку в новому році може змінитись до невпізнання як в особистому, так і в діловому плані!