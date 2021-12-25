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Як зустріти рік Чорного Водяного Тигра, щоб він приніс удачу у вашу оселю

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як краще зустріти 2022 рік Новина оновлена 25 грудня 2021, 18:11
Як краще зустріти 2022 рік

Якщо ви зможете задобрити господаря року, то удача буде на вашому боці

Рік Чорного Водяного Тигра настане лише 1 лютого, але 2022 рік, який проходитиме під заступництвом цієї тварини, ми зустрічатимемо вже за кілька днів. Тигри — величні тварини і вітати господаря року потрібно по-особливому. Наприклад, потрібно ретельно підібрати святкове вбрання у синіх чи блакитних тонах. Можна також додати чорний колір, але з ним краще бути обережними.

Про це пише "1001 гороскоп".

Для зустрічі 2022 року також варто вибрати прикраси із золота з каменем "тигрове око". Якщо ви зможете знайти цей дорогоцінний камінь, то він, напевно, стане вашим символом наступного року.

Щоб задобрити господаря року, на новорічний стіл варто подати м’ясні страви та екзотичні фрукти. Важливо пам’ятати, що Тигри цікавляться багато чим і для них важлива не лише кількість, а й різноманітність страв. Так, можна приготувати дуже гарний салат "Шкура тигра", який, напевно, сподобається господареві року.

Раніше "Телеграф" розповідав, від якого вбрання варто відмовитися в новорічну ніч, щоб почуватися комфортно та красиво.

Теги:
#Гороскоп #Новий рік #2022 рік #Рік Чорного Водяного Тигра
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