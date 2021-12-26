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Весілля та діти: яким знакам Зодіаку в 2022 році зірки пророкують зміни в особистому житті

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Любовні стосунки 3 знаків Зодіаку переростуть у щось більше
Любовні стосунки 3 знаків Зодіаку переростуть у щось більше

Астролог розповіла, які зміни передбачаються на особистому фронті у Близнюків, Терезів і Скорпіонів

У 2022 році, символом якого стане Чорний Тигр, очікуються важливі події в особистому житті таких знаків Зодіаку, як Терези, Близнюки та Скорпіон. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астролога Арини Артурівни.

Близнюки

У новому році зірки пророкують Близнюкам суттєві зміни у житті. Це може бути зміна статусу, реєстрація компанії, розлучення. Разом із тим розташування планет вказує на те, що саме в 2022 році Близнюки можуть зіграти весілля і завести дітей.

Терези

2022 рік обіцяє зміни в особистому житті. Вам не вдасться сприймати стосунки легковажно та періодично заводити романи, інакше наслідки таких дій будуть відчутними. Розпорядження планет показує, що новий рік для Терезів — вдалий період для того, щоб зустріти серйозне і справжнє кохання.

Скорпіон

Тривалі любовні стосунки у 2022 році перейдуть на новий етап і можуть призвести до весілля. Більше того, зірки пророкують вам вдалий рік для народження дітей. Самотніх Скорпіонів теж чекають приємні зміни на особистому фронті: є можливість зустріти свою другу половинку.

Як писав "Телеграф" раніше, згідно зі слов’янським гороскопом символом 2022 року стане Золоторогий Тур. Всі трудяги наступного року отримають гідну для них винагороду. Серед головних везунчиків року чотири знаки.

Теги:
#Гороскоп #Новий рік #Астрологічний прогноз #Любовний гороскоп
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