Рус

Китайський гороскоп на рік Чорного Тигра: названі три знаки Зодіаку, на яких чекають невдачі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
У 2022 році необхідно бути стриманішим Новина оновлена 26 грудня 2021, 11:10
У 2022 році необхідно бути стриманішим

У 2022 році, на жаль, не у всіх знаків Зодіаку буде все тихо і спокійно.

Наближається Новий 2022 рік, який за китайським гороскопом рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Астрологи пророкують неврівноважений період, і, на жаль, не всім представникам зодіакального кола везтиме.

Про те, кому зі знаків Зодіаку варто контролювати пристрасть та емоції, що можуть привести до руйнівних наслідків, повідомляє сайт astrorok.

Бик

Народженим на рік Бика доведеться добре попрацювати над собою, щоб 2022 рік пройшов вдало. Якщо не приборкати свої емоції і пристрасті, то можна потрапити в халепу проблем, яких буде чимало.

Коза (Вівця)

2022-й рік підкине вам чимало конкурентів та заздрісників, які намагатимуться зіпсувати вам життя. Якщо ви вчасно зберетеся, то зможете все подолати. Фінансова та любовна сфери також не будуть ідеальними: нечуваних заробітків не буде, а нові знайомства будуть швидкоплинними.

Півень

Якщо загалом рік буде досить добрим, то найбільше постраждає любовна сфера. Можливо, через те, що ви постійно будете в роботі або навчанні, ваш обранець/обранка вирішить закінчити ваші стосунки.

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви
Україна
Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захоплення Азова може бути вигіднішим для Москви
Росія може напасти на Україну через Азовське море — The Washington Post
Дата публікації
Категорія
Дмитро Пєсков
"Першою не нападала": Пєсков насмішив людей черговим "перлом" про Росію
Дата публікації
Категорія
В Україні за добу госпіталізували з коронавірусом 1832 осіб
Важких випадків COVID-19 стає все більше: статистика коронавірусу в Україні 26 грудня
Дата публікації
Категорія
Помічниця заступника голови МОН прийшла у міську раду Львова у сукні з декольте
Відверте фото помічниці замміністра наробило шуму в мережі: хто вона така
Дата публікації
Категорія
Новорічні слати краще заправляти домашнім майонезом
Зустріти Новий рік і не померти: як поласувати майонезними салатами у свято без шкоди здоров'ю