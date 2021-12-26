Китайський гороскоп на рік Чорного Тигра: названі три знаки Зодіаку, на яких чекають невдачі

У 2022 році, на жаль, не у всіх знаків Зодіаку буде все тихо і спокійно.

Наближається Новий 2022 рік, який за китайським гороскопом рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Астрологи пророкують неврівноважений період, і, на жаль, не всім представникам зодіакального кола везтиме.

Про те, кому зі знаків Зодіаку варто контролювати пристрасть та емоції, що можуть привести до руйнівних наслідків, повідомляє сайт astrorok.

Бик

Народженим на рік Бика доведеться добре попрацювати над собою, щоб 2022 рік пройшов вдало. Якщо не приборкати свої емоції і пристрасті, то можна потрапити в халепу проблем, яких буде чимало.

Коза (Вівця)

2022-й рік підкине вам чимало конкурентів та заздрісників, які намагатимуться зіпсувати вам життя. Якщо ви вчасно зберетеся, то зможете все подолати. Фінансова та любовна сфери також не будуть ідеальними: нечуваних заробітків не буде, а нові знайомства будуть швидкоплинними.

Півень

Якщо загалом рік буде досить добрим, то найбільше постраждає любовна сфера. Можливо, через те, що ви постійно будете в роботі або навчанні, ваш обранець/обранка вирішить закінчити ваші стосунки.

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.